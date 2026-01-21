Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 11:47

Мать обвиняемого в убийстве девушек на Гоа рассказала о его болезни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мать обвиняемого в убийстве двух девушек на Гоа россиянина рассказала о его болезни, сообщает RT. По ее словам, мужчина страдает болезнью Бехтерева — хроническим иммуновоспалительным заболеванием, поражающим суставы.

Он может наговорить так, что на казнь... А что человек под наркотиками-то может решить? Он был невменяемый, на него, похоже, всех собак повесили, всю Индию повесили, — рассказала женщина.

Мать обвиняемого заявила, что сын никогда не употреблял наркотики при ней. Сама женщина не верит в виновность сына и считает, что его необходимо увезти в Россию.

Ранее задержанный в Индии россиянин Алексей Леонов на допросе признался в совершении серии убийств женщин. Число его жертв может достигать 15 человек.

