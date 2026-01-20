Атака США на Венесуэлу
Маньяк-аниматор из Гоа может быть причастен к убийству 15 женщин

SHOT: задержанный в Гоа российский аниматор признался в серии убийств женщин

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Задержанный в Индии россиянин Алексей Леонов на допросе признался в совершении серии убийств женщин, сообщает Telegram-канал SHOT. Как пишут авторы, число его жертв может достигать 15 человек.

По информации канала, 30-летний мужчина, работавший 3D-аниматором, изначально был обвинен в убийстве двух соотечественниц на популярном курорте Гоа. В ходе следствия он заявил, что также совершал убийства в северном штате Химачал-Прадеш, где посещал священные буддийские места.

Как установили следователи, Леонов находил своих жертв через соцсети и вступал с ними в длительное общение. Преступления, по его словам, совершались после отказа женщин развивать с ним романтические отношения.

Сейчас полиция устанавливает личности всех пропавших без вести за последнее время в указанном регионе. Правоохранители проверяют все места, где останавливался подозреваемый, и восстанавливают его маршруты.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве своей подруги россиянин в момент преступления был в состоянии наркотического опьянения. Трагедия случилась в городе Арамболь, где убитая снимала квартиру. По информации источника, мотивом преступления стала ревность.

