Появились подробности расправы над россиянкой на Гоа

Подозреваемый в убийстве своей подруги россиянин по имени Алексей оказался 3D-аниматором, в момент преступления он был в состоянии наркотического опьянения, утверждает Telegram-канал SHOT. Трагедия случилась на Гоа, в городе Арамболь, где убитая снимала квартиру. По информации источника, жертва, 37-летняя Елена, состояла в гражданском браке — это и было причиной ревности.

В день убийства Елена переписывалась с мужем, передает канал. Алексей устроил ей сцену ревности, перепалка кончилась поножовщиной. Мужчина связал ее, затащил в ванну и перерезал горло. Сразу после убийства он спустился в кафе, а затем вернулся в квартиру, переоделся в лосины с леопардовым принтом и лег рядом с телом жертвы, сообщает источник.

По информации канала, Елена должна была через неделю вернуться в Крым к своему супругу. С 3D-аниматором она была знакома больше года.

Ранее стало известно, что Алексей не оказывал сопротивления при задержании, полиция, прибывшая на вызов от соседей, нашла его в квартире. Источник утверждает, что подозреваемый уже находится в индийской тюрьме, где ожидает предъявления официальных обвинений по местному законодательству.