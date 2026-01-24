«Маньяк-аниматор» с Гоа наврал о количестве убийств

Признания 30-летнего россиянина Алексея Леонова в массовых убийствах женщин не подтвердились, передает Telegram-канал SHOT. Ранее во время допроса он заявил о 15 эпизодах. Канал пишет, что сделать он это мог под воздействием новых запрещенных веществ.

По версии следствия, Леонов убил трех женщин, в том числе двух россиянок. Первое убийство было совершено 14 января, второе — 16 января. Позже молодой человек признался в убийстве третьей женщины, гражданки Индии. Ему грозит высшая степень наказания – смертная казнь.

До этого адвокат Вадим Багатурия рассказал, что аниматора, вероятно, не депортируют в Россию из-за тяжести совершенного преступления. Однако возможен и другой сценарий по межгосударственному соглашению.

Друг Леонова характеризуют его как доброго и веселого парня. Он добавил, что алкогольные напитки молодой человек употребляет не так часто, и не исключил, что обвинения могут быть попыткой его оговорить. Обвиняемый в убийстве работал бригадиром в метро, параллельно занимался программированием, увлекался 3D-моделированием и делал фигурки персонажей компьютерных игр, добавил друг.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.