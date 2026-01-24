Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 12:08

«Маньяк-аниматор» с Гоа наврал о количестве убийств

SHOT: 12 убийств задержанного на Гоа маньяка-аниматора оказались выдумкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Признания 30-летнего россиянина Алексея Леонова в массовых убийствах женщин не подтвердились, передает Telegram-канал SHOT. Ранее во время допроса он заявил о 15 эпизодах. Канал пишет, что сделать он это мог под воздействием новых запрещенных веществ.

По версии следствия, Леонов убил трех женщин, в том числе двух россиянок. Первое убийство было совершено 14 января, второе — 16 января. Позже молодой человек признался в убийстве третьей женщины, гражданки Индии. Ему грозит высшая степень наказания – смертная казнь.

До этого адвокат Вадим Багатурия рассказал, что аниматора, вероятно, не депортируют в Россию из-за тяжести совершенного преступления. Однако возможен и другой сценарий по межгосударственному соглашению.

Друг Леонова характеризуют его как доброго и веселого парня. Он добавил, что алкогольные напитки молодой человек употребляет не так часто, и не исключил, что обвинения могут быть попыткой его оговорить. Обвиняемый в убийстве работал бригадиром в метро, параллельно занимался программированием, увлекался 3D-моделированием и делал фигурки персонажей компьютерных игр, добавил друг.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

ГОА
происшествия
маньяки
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 января: где сбои в России
Google уличили в попытке подсадить школьников на свои цифровые сервисы
Мать утопила маленького сына в ванной
Второй день переговоров по Украине в Абу-Даби стартовал
Россиянам рассказали, как правильно одеваться в лютые морозы
«Серьезное повреждение»: власти о сроках завершения блэкаута в Заполярье
Удар по скорой, обстрел Курской области: как ВСУ атакуют Россию 24 января
Тело пловца Свечникова привезли в Россию
Россияне охладели к банковским картам
Российская армия совершила стратегический ход против Украины
В Новокузнецком роддоме умер еще один младенец
Число жертв взрыва в центре МВД увеличилось
ВС России атаковали склады украинских беспилотников дальнего действия
«Барьер для воздуха»: эксперт назвала причины ухудшения звука в телефоне
Почему не работает WhatsApp 24 января: где сбои в России, когда заблокируют
Армия России освободила еще одно село в Харьковской области
«Маньяк-аниматор» с Гоа наврал о количестве убийств
Кулеба сообщил, сколько жителей Киева и Чернигова остались без света
Назван самый сложный вопрос на трехсторонних переговорах по Украине
Россиянам рассказали, как правильно одеваться в лютые морозы
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.