Адвокат рассказал, депортируют ли задержанного на Гоа маньяка в Россию Адвокат Багатурия: задержанного на Гоа маньяка в Россию не депортируют

Аниматора, убивавшего женщин на острове Гоа, вероятно, не депортируют в Россию из-за тяжести совершенного преступления, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, умышленное убийство в Индии предусматривает самую жесткую меру наказания.

По статье «Умышленное убийство» индийские законы предусматривают самое жесткое наказание. Приговор зависит от решения суда. Если он распорядится соответствующим образом, его могут даже казнить через повешение, чтобы его пример стал назиданием для остальных иностранцев. Если этого не произойдет, после того как парень начнет отбывать наказание, его могут передать в Россию по межгосударственному соглашению. Но я сомневаюсь, что так будет: он совершил особо тяжкое преступление для любой страны, — рассказал адвокат.

Ранее стало известно, что задержанный в Индии россиянин на допросе признался в совершении серии убийств женщин. По некоторым данным, число его жертв может достигать 15 человек. Как установили следователи, своих жертв он находил через соцсети и вступал с ними в переписку. Преступления совершались после отказа женщин развивать с ним романтические отношения.