«Это полная чушь»: что говорят друзья «маньяка-аниматора» с Гоа

Задержанный на курорте Гоа 30-летний россиянин Алексей Леонов на допросе признался в серии убийств женщин, утверждают СМИ. Однако его друзья и семья отказываются верить в то, что он мог пойти на преступление. Кем молодой человек работал в России, когда уехал в Индию, в какой стране находится сейчас и грозит ли ему смертная казнь — в материале NEWS.ru.

Что известно об убийстве женщин на Гоа

Алексей попал в криминальные сводки как «маньяк в леопардовых лосинах». По информации СМИ, ночью 16 января будущая жертва, 37-летняя Елена, переписывалась с гражданским мужем, который жил в Крыму. Увидев это, по версии журналистов, Алексей устроил ей сцену ревности, затащил в ванну и перерезал горло. Затем он спустился в кафе, потом вернулся в квартиру и, переодевшись в лосины с леопардовым принтом, лег рядом с телом, где его и нашла полиция.

По сообщению местных изданий, на допросе Алексей признался, что первое убийство совершил 14 января - ворвался на съемную квартиру в деревне Морджим, избил и перерезал горло другой россиянке. Ее дочь не могла связаться с матерью и попросила знакомого проверить жилье, что обернулось в итоге ее гибелью

Сообщается, что вскоре он признался в убийстве третьей женщины, местной жительница по имени Мрида. По версии полиции, количество его жертв может достигать 15-ти. Уже сейчас известно, что на Гоа он жил нелегально. В ходе следствия молодой человек заявил, что также совершал убийства в северном штате Химачал-Прадеш, где посещал священные буддистские места.

Пока эти показания проверяются. Следователи установили, что он находил жертв через социальные сети и вступал с ними в длительное общение. После отказа развивать романтические отношения он убивал женщин.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Кем был маньяк-аниматор в леопардовых лосинах

Даже спустя несколько дней после задержания Алексея, его родственники и друзья отказываются верить в случившееся. Его мать утверждает, что во время признания в убийствах он был невменяемым из-за наркотиков. «Я знаю его очень давно, он даже алкоголь употреблял не чаще, чем все остальные. Полагаю, что он мог себя оговорить», — поделился с NEWS.ru друг парня Сергей.

Он считает что местные власти пользуются тем, что Алексей находится в чужой стране и на него могут давить, чтобы «повесить все убийства в Индии».

«Мне кажется, они ищут козла отпущения. Леха не маньяк, он спокойный, веселый и добрый парень. Я знаю его очень давно», — рассказал NEWS.ru Сергей.

Родом Алексей из Пензенской области, в конце января ему исполняется 30 лет. В России он жил в подмосковном Реутове, работал в бригадиром в метро, занимался программированием. Как-то в одном из московских отелей помогал устанавливать конструкции, на которые вешали баннеры. Он «постоянно хотел большего» и увлекся 3D-моделированием, делал фигурки персонажей компьютерных игр, продолжил Сергей. Три или четыре года назад он уехал жить в Дели, где климат более теплый.

«Отчасти, он сделал это из-за серьезных проблем с суставами. Когда на улице портится погода, у него часто бывают осложнения. Недавно написал мне, что собирается на Гоа. Он не гнушался никакой работы, но в основном был поваром и устраивал файер-шоу», — поделился Сергей.

Кем были жертвы маньяка в леопардовых лосинах

Алексей поддерживал связь с друзьями все время, что находился в Индии. Вместе с Юрием они учились в техникуме в подмосковном Орехово-Зуево, который готовит программистов, слесарей, штукатуров, машинистов и других специалистов.

«Недавно я получил от Лехи сообщение о том, что в Индии он познакомился и подружился с девушками. Никаких любовных или интимных отношений между ними нет. Они были просто друзьями», — сообщил Юрий корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, одна из девушек учила Алексея рисовать, другая занималась с ним йогой. Он их тоже обучал каким-то ремеслам.

Мумбаи, Индия Фото: Shutterstock/FOTODOM

«А потом стало известно, что их убили, а Леху задержали по обвинению в убийстве. А он не мог такого сделать! Он самый добрый парень. Во времена нашего студенчества, конечно, были конфликты. И при этом он ни разу не был замечен в драках. Я знаю, что он против любого насилия. Пишут, что он приревновал своих жертв. Это полная чушь! Он обычный и очень спокойный. Конечно, между ними мог произойти конфликт, но в такое он бы никогда не вылился», — заметил Юрий.

Какое наказание ждет маньяка в леопардовых лосинах

По словам генерального консула России в Мумбаи, возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство». Индийское законы предусматривают по ней самое жесткое наказание — либо пожизненный срок, либо повешение.

«Преступление было совершено на территории Индии. Это значит, что мужчину будет судить индийский суд. Иных альтернатив не может быть», — сообщил NEWS.ru адвокат Даниил Лунев.

Он пояснил, что условия содержания в тюрьме Индии не самые лучше. Например, в одном из крупнейших тюремных комплексов в Дели при вместимости 5200 человек содержится свыше 12 тысяч заключенных.

Адвокат Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru отметил, что приговор молодому зависит от решения суда. Если он распорядится соответствующим образом, его могут даже казнить через повешение, чтобы его пример стал назиданием для остальных иностранцев.

«Если этого не произойдет после того, как парень начнет отбывать наказание, его могут передать в Россию по межгосударственному соглашению. Но я сомневаюсь, что так будет: он подозревается в совершении особо тяжкое преступление для любой страны. Выдавать его в Россию нет никакого смысла», — рассказал адвокат.

