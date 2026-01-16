Россиянина повесят на Гоа? Мужчина перерезал горло девушке на курорте

В Индии криминалом закончилась история влюбленной пары из России. Мужчину задержали по подозрению в убийстве своей избранницы. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Истекала кровью в отеле

Telegram-канал «Поток» сообщил, что в Индии арестовали россиянина по имени Алексей, подозреваемого в убийстве своей возлюбленной. По данным канала, убитой было 37 лет, она была дизайнером, тогда как он сам работал 3D-художником.

Тело девушки нашли в отеле в деревне Арамболь — это прибрежная зона Гоа, особо популярная у туристов. Погибшая была связана и истекала кровью.

Заподозрил в переписке

По данным Telegram-канала SHOT, и Алексею, и его избраннице Елене было 37 лет. Они давно жили вместе, снимали квартиру в курортной зоне.

Преступление, по данным канала, произошло в ночь на 16 января. Алексей заподозрил, что его девушка переписывается с другим мужчиной.

Начался скандал, мужчина рассвирепел и несколько раз ударил Елену ножом. Затем он связал жертве руки.

Полицию на место ЧП вызвали соседи, когда услышали шум. Подозреваемый при этом даже не пытался покинуть место преступления и самостоятельно сдался силовикам.

Генеральный консул России в Мумбаи Иван Фетисов в комментарии ТАСС подтвердил факт убийства, но не стал раскрывать подробности.

«По оперативной информации, произошло тяжкое преступление: гражданке России были нанесены смертельные ножевые ранения. Конкретные обстоятельства произошедшего устанавливает полиция. В настоящее время мы взаимодействуем с правоохранительными органами и властями Гоа по всем вопросам. Установлена связь с семьей погибшей, родственники проинформированы о случившемся», — заявил Фетисов.

По индийским законам по статье «умышленное убийство» предусматривается максимальное наказание в виде пожизненного заключения или смертной казни через повешение.

Моделирует славянских воинов

Издание Prudent Media Goa называет имена пострадавшей и подозреваемого — Елена Кастанова и Алексей Леонов. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и насильственном лишении свободы. В перспективе россиянину грозит долгое заключение в индийской тюрьме.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Леонов публикует 3D-модели славянских воинов с коловратами и христианскими символами, а также бюст актера Киану Ривза. Согласно информации в аккаунте, в 2020 году молодой человек окончил Владимирский государственный университет, кафедру «Строительные конструкции». А после переехал в подмосковный Реутов. Когда он вместе с избранницей оказался в Индии, неизвестно.

На странице есть, предположительно, свадебное фото, где Алексей обнимает девушку в белом платье.

