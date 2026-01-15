Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 13:40

Тайна смерти экс-защитника ЦСКА Лайонела: побег из больницы и крах любви

Адамс Лайонел Адамс Лайонел Фото: Социальные сети
В подмосковном Звенигороде скончался 31-летний экс-защитник ЦСКА Адамс Лайонел. В качестве одной из версий рассматривается самоубийство. NEWS.ru рассказывает, что известно о жизни и смерти футболиста.

Жаловался на жизнь

В злополучный вечер мужчина выпивал с другом и жаловался на жизнь. В частности, Адамс тяжело переживал расставание со своей девушкой.

В какой-то момент товарищ футболиста вышел из комнаты, а когда вернулся, его друг уже был мертв. Тело спортсмена обнаружили под окнами дома в Звенигороде.

Telegram-канал «Mash на спорте» сообщает, что Лайонел был в гостях у коллеги Тимура Магомедова, который ранее играл за ялтинский «Рубин».

Мать уверена, что сына убили

Со слов очевидцев, когда на место приехали полицейские, рядом с телом Лайонела стоял Тимур. Его расспрашивали о том, были ли у погибшего мысли о суициде, но тот ответил, что не было.

Мать футболиста Мария Викторовна настаивает, что сын не мог покончить с собой: женщина уверена, что молодого человека убили. Она уточнила, что Адамс звонил ей в последний раз еще до наступления нового года, но она не успела ответить. А когда перезвонила, сын не поднял трубку.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Огнестрельное ранение в бедро

В декабре мать футболиста пыталась навестить его в больнице, куда он попал с огнестрельными ранениями. Однако врачи сказали, что Лайонел уехал из больницы без предупреждения.

Ранение Адамс получил в том же Звенигороде в буфете «ДеньНочь», где на него напали сразу 10 человек. Все началось со словесной перепалки, а после один из злоумышленников достал пистолет и выстрелил спортсмену в бедро.

Очевидцы вызвали скорую — медики оказали мужчине первую помощь и экстренно госпитализировали. В больнице врачи диагностировали у него пулевое ранение бедра и рваную рану губы.

Несмотря на полученные ранения, Адамс тогда отказался писать заявление в полицию и снимать побои, отправившись после инцидента в бар, где случилась новая стычка.

Лайонел Адамс считался одним из самых талантливых защитников своего поколения в академии ЦСКА, вызывался в юношеские сборные России, но полностью реализовать свой потенциал в большом футболе ему помешали травмы и внеполевые обстоятельства.

