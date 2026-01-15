Кофемашина стала убийцей: злодей на протяжении года отравлял близких

Суд оставил под арестом отравителя из Балашихи. Молодой человек, на совести которого может быть три смерти, заявил, что не хотел никого убивать. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Рулет с ядом

25-летний житель Балашихи Артем Миссюра, по версии следствия, неоднократно травил своих родных и друзей токсичными веществами, за что теперь оказался на скамье подсудимых.

Он регулярно приносил родственникам отравленные гостинцы, подарил другу ядовитый пасхальный рулет, подмешивал отраву в напитки своей девушке, заменял ядом специи и начинял токсичными веществами кофемашину отчима.

Выявить его удалось по скрытой камере, которую отчим установил дома на кухне. До этого мужчина неоднократно обращался за медицинской помощью из-за злодеяний пасынка.

Признательные показания

В пресс-службе столичных судов уточнили, что преступную деятельность молодой человек вел с 2023 года, а отраву покупал в интернет-магазине.

«По версии обвинения, осенью 2023 года Миссюра А. решил отравить своих родственников из корыстных побуждений. Для этого он приобрел через интернет-сервис сильнодействующие и ядовитые вещества. К отравлению своих родственников фигурант приступил в январе и продолжал свои действия до июня 2024 года», — рассказали в суде.

19 июля 2024 года стало известно о задержании Артема Миссюры. На допросе он дал признательные показания и сознался в убийстве приятеля. Позже выяснилось, что следствие вменяет ему причастность еще к двум смертям — своей бабушки и друга. Кроме того, его обвиняют в покушении на убийство семи человек: родителей, сестры, дяди, девушки и двух приятелей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Надеется на срок в цифрах

В январе суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражей Артеме Миссюре до 24 апреля. Как сообщает РЕН ТВ, выступая с показаниями в суде, Миссюра извинился перед своими жертвами, утверждая, что не хотел их убивать.

Он также заявил, что не планировал завладеть имуществом отравленных родственников, и отметил, что поддерживал близкие отношения с сестрой, на жизнь которой он впоследствии покушался. При всем этом он выразил надежду, что судья не назначит ему пожизненный срок.

«Я надеюсь, приговор будет в цифрах, а не пожизненное», — сказал Миссюра.

Читайте также:

Увез жену в чемодане к новостройке: дончанин убил супругу в Новый год

Тайна смерти экс-защитника ЦСКА Лайонела: побег из больницы и крах любви

«Скажу маме, что изнасиловали»: тинейджера посадили на 10 лет

Молодая мама оказалась жертвой инцеста: в Туве задержали отца-насильника