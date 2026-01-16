Оборотень в погонах: как маньяк из Одессы охотился на жен солдат

В Ленинградской области произошла серия жестоких убийств и изнасилований. Все жертвы были родственницами солдат, которые проходили службу в воинской части под Выборгом. Обезображенные тела женщин находили в лесу или на берегу озера. Вскоре выяснилось, что в регионе орудует маньяк, который имел отношение к армии. Кем оказался убийца, что с ним стало — в материале NEWS.ru.

Что известно о серии убийств женщин в Ленинградской области

Расправы с женщинами происходили весной 1986 года. По версии следствия, всего было совершено три убийства. Все они произошли в окрестностях 45-й гвардейской мотострелковой дивизии, расквартированной в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области.

В марте 1986 года была убита 20-летняя Евгения Назарова, супруга солдата-срочника, который в тот момент находился в лазарете. Девушка прошла на территорию воинской части через КПП, но до медсанчасти так и не добралась. Маньяк вывел ее за пределы дивизии, воспользовавшись отсутствием дневального, завел в лес, изнасиловал и утопил в ручье. Он также забрал обручальное кольцо жертвы. Труп нашли рядом с водоемом — он был засыпан камнями и ветками.

Еще одно преступление произошло в апреле 1986-го. Убийца лишил жизни 45-летнюю мать одного из солдат Викторию Выговскую, которая привезла сыну продукты. Маньяк изнасиловал ее, несколько раз ударил камнем по голове, раздел и забросал труп валунами в лесу в окрестностях озера Каукъярви. На расстоянии примерно 200 метров он закопал одежду и выбросил разорванный паспорт погибшей.

Третье убийство случилось в мае 1986 года. На этот раз жертвой маньяка стала жена одного из солдат Елена Иванова. На момент гибели она была беременна. Женщина, приехавшая навестить мужа, была забита до смерти в лесу. Убийца похитил у нее ценные вещи, в том числе золотые серьги.

Как шли поиски маньяка в Ленинградской области

После исчезновения родственниц солдат под Выборгом в ленинградской милиции была создана оперативно-следственная бригада. Кроме 30 оперативников и криминалистов ГУВД Ленгороблисполкома, к поискам преступника также подключились сотрудники особых отделов местных воинских частей. В окрестностях Каменки их было 13 — службу проходили около семи тысяч военных.

«Первоначально считалось, что женщины исчезли где-то в дороге, однако довольно скоро следствию удалось отыскать свидетеля, видевшего, как одна из разыскиваемых женщин удалялась от КПП с человеком, одетым в солдатскую форму. Это заставило предположить, что похитителем женщин являлся военнослужащий», — отмечал исследователь истории криминала Алексей Ракитин.

Сыщики и военные патрули прочесывали леса, а также проверяли дно озера Каукъярви. Милиционер из Выборга обнаружил труп Выговской, увидев торчащий из-под земли палец. Тело женщины было завалено огромными камнями, что наводило оперативников на мысль об участии в преступлении нескольких человек или о ритуальной расправе.

По мере расследования серии убийств сыщики и особисты выявили множество нарушений в воинских частях. Так, военнослужащие, работавшие в гарнизонной котельной, удерживали двух несовершеннолетних девушек. По словам Ракитина, их «использовали в качестве секс-рабынь, насилуя и „сдавая в аренду“ всем желающим солдатам». В поле зрения сыщиков также попали двое военнослужащих, которые в гараже одной из частей пытались угнать грузовик.

«Эта парочка уверяла, что очень нуждается в автомобиле и его получение — вопрос жизни и смерти. Разыскники предположили, что убийцы намереваются вывезти на машине с территории воинской части еще не найденные трупы женщин. После ареста бедолаги признались, что планировали использовать грузовую машину для „шабашки“ на дачном строительстве, но не хотели говорить об этом сослуживцам, дабы те не задрали цену за аренду машины. Именно эта парочка и дала следствию наводку на настоящего убийцу», — добавил Ракитин.

Кем оказался маньяк из Ленинградской области

Пойманные солдаты-«шабашники» рассказали следователям о водителе боевой машины пехоты из 45-й гвардейской мотострелковой дивизии Игоре Чернате. По их словам, он занимался торговлей краденым. Военнослужащего задержали, и он признался в различных нарушениях. В частности, мужчина подделал в военном билете запись о присвоении звания «старший сержант». Молодой человек сознался в похищении прибора ночного видения и зимнего комбинезона, а также заявил, что проносил в часть спиртное.

Тем не менее Черната отпустили на свободу. В тот же день он подался в бега. Это усилило подозрения сыщиков, которые выяснили, что у дезертира в Ленинградской области была любовница, к которой он неоднократно наведывался, самовольно оставляя службу. Нагрянув к ней, оперативники обнаружили у девушки золотые серьги, которые были украдены у Ивановой. Они стали главной уликой против беглеца.

Игоря Черната объявили во всесоюзный розыск. На протяжении нескольких месяцев он скрывался в одесских катакомбах. Мужчина пытался через знакомого сделать поддельные документы, но тот отказался ему помочь.

В сентябре 1986-го дезертир добровольно сдался украинским милиционерам и признался в совершении нескольких убийств с изнасилованиями и ограблениями. Чернат добавил, что продавал ценные вещи жертв на рынке в Выборге.

После задержания беглеца этапировали в Ленинградскую область. На следственных экспериментах Чернат показал места преступлений. По одной из версий, он заявил, что совершил первое убийство не в марте 1986-го, а в ноябре 1985 года во время службы в «учебке». По другой — он сознался не в четырех, а в 13 убийствах.

На допросах молодой человек заявил, что подкарауливал некоторых жертв на автобусной остановке и входил к ним в доверие. Он вежливо предлагал им донести сумки и располагал к себе тем, что якобы знает родственников женщин. Затем Чернат заманивал жертв в лес, насиловал, убивал, забирал все ценное себе и прятал трупы под камнями.

Что известно о жизни маньяка до убийств

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Чернат родился в 1966 году в Одессе. Знакомые отзывались о нем как об умном, вежливом и обаятельном человеке. После восьми классов в школе он поступил в ПТУ, окончил курсы ДОСААФ и получил водительские права. В 1985 году мужчина отправился служить в армию.

Через восемь месяцев службы Чернат ушел в первый самовольный отпуск, добрался до Одессы и вернулся в Ленинградскую область. Впоследствии командование неоднократно наказывало его за самовольное оставление части, рукоприкладство и пьянство.

Что стало с маньяком из Одессы после задержания

Во время предварительного следствия Чернат менял показания и пытался имитировать помешательство. Однако экспертиза признала его вменяемым и подлежащим уголовному преследованию.

Несмотря на первоначальные признания маньяка, следователям удалось доказать его причастность только к трем убийствам. В военной прокуратуре и на суде пришли к выводу, что ключевым мотивом преступлений стали корыстные побуждения.

В день вынесения вердикта Чернат отказался от последнего слова. Военный трибунал Ленинградского военного округа приговорил его к высшей мере. Серийного убийцу расстреляли 21 октября 1987 года.

