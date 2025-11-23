Убил семью с девочкой, сжег дом: маньяк-отшельник два года кошмарил Сибирь

В Иркутской области орудовало немало маньяков, в частности самый массовый в российской истории серийный убийца Михаил Попков и советский педофил Василий Кулик. Не менее страшным был таинственный душегуб-отшельник, который несколько лет терроризировал город Слюдянку. Он убивал людей, ходивших в лес за грибами и ягодами. Кем оказался маньяк, что с ним стало — в материале NEWS.ru.

Что известно о преступлениях лесного маньяка

В 1994 и 1995 году в окрестностях Слюдянки произошло несколько убийств. По официальной версии, маньяк лишил жизни 14 человек. Из-за того, что многие преступления совершались в тайге, жертв, возможно, было еще больше.

Серия убийств началась с нападения маньяка на дом охотника Федора Банчина в поселке Анчук. Душегуб расправился с главой семьи, его женой и их трехлетней дочерью, после чего спалил жилище. Криминалисты обнаружили на трупах множественные ножевые и пулевые раны. По версии следствия, маньяк сначала застрелил людей, а затем искромсал трупы.

Впоследствии в окрестных лесах стали исчезать охотники, промысловики, бродяги и местные жители, которые ходили в тайгу за грибами, орехами или ягодами. В числе убитых были женщины, в том числе беременные, которые попадали в сексуальное рабство в лесной глуши. Маньяк мог быть отцом неродившихся детей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Последней жертвой серийного убийцы стал заместитель начальника РОВД Слюдянского района Александр Кутелев. Он был застрелен во время задержания маньяка, с которым вел переписку.

Как милиция вела поиски лесного маньяка

После убийства семьи Банчина в газете «Славное море» была опубликована статья, в которой Кутелев утверждал, что к расправе имеет отношение ранее судимый местный житель Борис Богданов.

Незадолго до пожара в Анчуке сгорела база Байкальского коопзверопромхоза в урочище Жерд-Желга, которую возглавлял Богданов. Ущерб от пожара составил около 3 млн рублей. В эту сумму входили различные припасы и провизия, предназначенные для охотников.

Вначале следователи полагали, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Однако Богданов исчез после пожара. У сыщиков возникло подозрение, что он похитил большую часть продуктов.

В поисках Богданова участвовали несколько экспедиций из охотников и милиционеров, но они не увенчались успехом. Изначально оперативники считали, что беглец погиб в тайге.

Что известно о Борисе Богданове

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Богданов родился в 1953 году в Слюдянке. После окончания техникума он отслужил три года в морском десанте и вернулся в родные края. Мужчина устроился на руководящую должность, но из‑за тяжелого характера пошел вниз по карьерной лестнице.

Борис Богданов в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Богданов был женат на жительнице села Зактуй Тункинского района Бурятской АССР, которая была на восемь лет младше него. Он отличался крепким здоровьем и выносливостью, не пил спиртное и был хорошим охотником. Кроме того, мужчина отлично ориентировался в лесу, быстро передвигался по тайге на лыжах, а также считался метким стрелком.

Когда Богданов работал заготовителем кедрового ореха, у него появились признаки мизантропии и агрессивного поведения. Например, один из членов орехозаготовительной бригады, с которым мужчина якобы конфликтовал, стал его главным врагом.

В 1980 году Богданов убил человека во время драки, за что получил 10 лет лишения свободы. После условно-досрочного освобождения за хорошее поведение в колонии он устроился в зверопромхоз. В милиции считали, что после выхода на свободу Богданов решил мстить людям за изуродованную жизнь и «охотился» на тех, кого считал в этом виновным.

Как маньяк прятался в лесу

Иркутские силовики несколько раз выходили на след Богданова. Тем не менее опытному охотнику, хорошо ориентировавшемуся в лесу, удавалось скрываться. Ему помогали специально обученные собаки. Они поднимали лай, если кто-то подходил близко к логову маньяка.

Милиционеры нашли в лесу несколько шалашей и временных убежищ, в которых прятался Богданов. При этом он писал письма Кутелеву, в которых отмечал, что может неделями выживать в тайге зимой и носить тяжелое снаряжение. Богданов также подчеркивал, что готов убить любого, кто подойдет к нему слишком близко.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кроме того, лесной маньяк поддерживал связь с родственниками в Слюдянке и Култуке, а также периодически наведывался к ним. Кутелев рассказывал, что из-за боязни они не выдавали Богданова милиции и оставляли ему продукты.

Как милиция схватила таежного маньяка

В мае 1995 года Богданов решил обзавестись новой сожительницей и попытался силой утащить в тайгу двоюродную сестру. Об этом сообщила милиции ее тетя, которая ранее помогала маньяку.

22 мая Кутелев был в отпуске и собирался поехать вместе с семьей в Петербург. Но перед этим замначальника РОВД решил сходить на работу, чтобы узнать, как работают его сотрудники. Когда он пришел к коллегам, милиционеров подняли по тревоге, чтобы схватить Богданова. Операцию по задержанию особо опасного преступника должны были проводить сотрудники ОМОНа, но они базировались в Иркутске.

Брать убийцу пошли сотрудники криминальной милиции Слюдянского района, к которым присоединился Кутелев. Стражи порядка были в бронежилетах и касках. Защитный головной убор показался замначальника РОВД неудобным, поэтому он его не надел.

Узнав Кутелева, Богданов выстрелил ему в голову, после чего совершил суицид. Раненого милиционера отвезли в больницу, где он умер через четыре дня.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Впоследствии в Слюдянке установили памятник Кутелеву и назвали его именем одну из городских улиц. Замначальника РОВД наградили орденом Мужества посмертно.

Читайте также:

Душил, насиловал, топил в Волге: сын директора НИИ держал в страхе Балаково

«Приморский Чикатило»: извозчик на уазике убивал молодых попутчиц

«Борец» за трезвость: архангельский дружинник расчленил топором семь женщин

Признались в 170 убийствах, не пощадили мать: как близнецы кошмарили Урал

Насиловал, убивал, сжигал трупы: тракторист целый год кошмарил Вологду