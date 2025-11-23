Убил семью с девочкой, сжег дом: маньяк-отшельник два года кошмарил Сибирь

В Иркутской области орудовало немало маньяков, в частности самый массовый в российской истории серийный убийца Михаил Попков и советский педофил Василий Кулик. Не менее страшным был таинственный душегуб-отшельник, который несколько лет терроризировал город Слюдянку. Он убивал людей, ходивших в лес за грибами и ягодами. Кем оказался маньяк, что с ним стало — в материале NEWS.ru.
Что известно о преступлениях лесного маньяка
В 1994 и 1995 году в окрестностях Слюдянки произошло несколько убийств. По официальной версии, маньяк лишил жизни 14 человек. Из-за того, что многие преступления совершались в тайге, жертв, возможно, было еще больше.
Серия убийств началась с нападения маньяка на дом охотника Федора Банчина в поселке Анчук. Душегуб расправился с главой семьи, его женой и их трехлетней дочерью, после чего спалил жилище. Криминалисты обнаружили на трупах множественные ножевые и пулевые раны. По версии следствия, маньяк сначала застрелил людей, а затем искромсал трупы.
Впоследствии в окрестных лесах стали исчезать охотники, промысловики, бродяги и местные жители, которые ходили в тайгу за грибами, орехами или ягодами. В числе убитых были женщины, в том числе беременные, которые попадали в сексуальное рабство в лесной глуши. Маньяк мог быть отцом неродившихся детей.
Последней жертвой серийного убийцы стал заместитель начальника РОВД Слюдянского района Александр Кутелев. Он был застрелен во время задержания маньяка, с которым вел переписку.
Как милиция вела поиски лесного маньяка
После убийства семьи Банчина в газете «Славное море» была опубликована статья, в которой Кутелев утверждал, что к расправе имеет отношение ранее судимый местный житель Борис Богданов.
Незадолго до пожара в Анчуке сгорела база Байкальского коопзверопромхоза в урочище Жерд-Желга, которую возглавлял Богданов. Ущерб от пожара составил около 3 млн рублей. В эту сумму входили различные припасы и провизия, предназначенные для охотников.
Вначале следователи полагали, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Однако Богданов исчез после пожара. У сыщиков возникло подозрение, что он похитил большую часть продуктов.
В поисках Богданова участвовали несколько экспедиций из охотников и милиционеров, но они не увенчались успехом. Изначально оперативники считали, что беглец погиб в тайге.
Что известно о Борисе Богданове
Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Богданов родился в 1953 году в Слюдянке. После окончания техникума он отслужил три года в морском десанте и вернулся в родные края. Мужчина устроился на руководящую должность, но из‑за тяжелого характера пошел вниз по карьерной лестнице.
Богданов был женат на жительнице села Зактуй Тункинского района Бурятской АССР, которая была на восемь лет младше него. Он отличался крепким здоровьем и выносливостью, не пил спиртное и был хорошим охотником. Кроме того, мужчина отлично ориентировался в лесу, быстро передвигался по тайге на лыжах, а также считался метким стрелком.
Когда Богданов работал заготовителем кедрового ореха, у него появились признаки мизантропии и агрессивного поведения. Например, один из членов орехозаготовительной бригады, с которым мужчина якобы конфликтовал, стал его главным врагом.
В 1980 году Богданов убил человека во время драки, за что получил 10 лет лишения свободы. После условно-досрочного освобождения за хорошее поведение в колонии он устроился в зверопромхоз. В милиции считали, что после выхода на свободу Богданов решил мстить людям за изуродованную жизнь и «охотился» на тех, кого считал в этом виновным.
Как маньяк прятался в лесу
Иркутские силовики несколько раз выходили на след Богданова. Тем не менее опытному охотнику, хорошо ориентировавшемуся в лесу, удавалось скрываться. Ему помогали специально обученные собаки. Они поднимали лай, если кто-то подходил близко к логову маньяка.
Милиционеры нашли в лесу несколько шалашей и временных убежищ, в которых прятался Богданов. При этом он писал письма Кутелеву, в которых отмечал, что может неделями выживать в тайге зимой и носить тяжелое снаряжение. Богданов также подчеркивал, что готов убить любого, кто подойдет к нему слишком близко.
Кроме того, лесной маньяк поддерживал связь с родственниками в Слюдянке и Култуке, а также периодически наведывался к ним. Кутелев рассказывал, что из-за боязни они не выдавали Богданова милиции и оставляли ему продукты.
Как милиция схватила таежного маньяка
В мае 1995 года Богданов решил обзавестись новой сожительницей и попытался силой утащить в тайгу двоюродную сестру. Об этом сообщила милиции ее тетя, которая ранее помогала маньяку.
22 мая Кутелев был в отпуске и собирался поехать вместе с семьей в Петербург. Но перед этим замначальника РОВД решил сходить на работу, чтобы узнать, как работают его сотрудники. Когда он пришел к коллегам, милиционеров подняли по тревоге, чтобы схватить Богданова. Операцию по задержанию особо опасного преступника должны были проводить сотрудники ОМОНа, но они базировались в Иркутске.
Брать убийцу пошли сотрудники криминальной милиции Слюдянского района, к которым присоединился Кутелев. Стражи порядка были в бронежилетах и касках. Защитный головной убор показался замначальника РОВД неудобным, поэтому он его не надел.
Узнав Кутелева, Богданов выстрелил ему в голову, после чего совершил суицид. Раненого милиционера отвезли в больницу, где он умер через четыре дня.
Впоследствии в Слюдянке установили памятник Кутелеву и назвали его именем одну из городских улиц. Замначальника РОВД наградили орденом Мужества посмертно.
