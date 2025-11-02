«Борец» за трезвость: архангельский дружинник расчленил топором семь женщин

В Архангельске на стройке нашли фрагменты нескольких расчлененных тел женщин. Среди местных жителей поползли слухи о людоеде и о том, что на продуктовых рынках продается человечина. Кем оказался маньяк, сколько человек убил, какое понес наказание — в материале NEWS.ru.

Что известно о похождениях архангельского расчленителя

В конце 1977 года в Архангельске начались исчезновения и убийства женщин. Душегуб лишал их жизни у себя дома.

9 декабря пропала работница ресторана «Двина» Ангелина Королева. Девушка нередко злоупотребляла алкоголем, поэтому на работе привыкли к ее загулам и не придали значения долгому отсутствию. Измельченные останки женщины откопали через месяц с лишним после ее исчезновения, когда убийца был уже задержан. Оперативники выяснили, что погибшая была сожительницей мужчины. Он задушил ее в порыве ярости, затем расчленил с помощью топора и ножа в собственной квартире. Под покровом ночи убийца закопал фрагменты тела на пустыре недалеко от железнодорожного вокзала.

Следующие убийства стали происходить с интервалом в несколько дней. 13 декабря жертвой маньяка стала Анна Петрова. Преступник встретил ее возле ликеро-водочного магазина, пригласил к себе выпить, где убил, и избавился от фрагментов трупа в безлюдном месте.

Третьей и четвертой жертвами архангельского расчленителя стали местные жительницы Анна Попова и Екатерина Марченко. Они были убиты 20 и 28 декабря. Маньяк знакомился с ними на улице, приглашал домой выпить, расчленял и избавлялся от останков на пустырях.

Еще три убийства были совершены в январе 1978-го. 13-го числа маньяк задушил и расчленил Марию Герасимову, а 25-го расправился с двумя 15-летними подругами — девятиклассницей и студенткой ПТУ. В тот день девушки пошли в кино. После сеанса они познакомились с преступником, тот заманил их к себе домой. Потрошитель не успел закопать их разрубленные тела и оставил в мешке на балконе.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какая атмосфера царила в Архангельске, где орудовал маньяк

Несмотря на то, что серия убийств продолжалась меньше двух месяцев, в городе началась настоящая паника. О том, что в Архангельске орудует потрошитель, местные жители заговорили в январе 1978 года, после того как на стройке нашли останки двух женщин. Как рассказывал Леонид Каневский в программе «Следствие вели...», сначала водитель экскаватора наткнулся на голову одной из убитых. Рядом нашли еще одну голову, а также руки, ноги и обглоданные кости.

«Тела погибших были расчленены с особой жестокостью. Отсутствуют ушные раковины, внутренние и половые органы, частично снята кожа», — говорилось в заключении экспертизы.

Сарафанное радио разнесло слухи о появлении в городе людоеда. По словам Валерия Котцова, работавшего в 1978 году стажером-криминалистом в местной прокуратуре, в эфире американских радиостанций говорилось о том, что в Архангельске якобы зафиксировали случаи каннибализма. В итоге эта информация оказалась ложной, так как маньяк не употреблял в пищу человечину.

По Архангельску также ходили слухи о том, что душегуб под видом мяса животных продает на рынке куски убитых людей. По вечерам горожане не пускали детей на улицу. Женщины боялись выходить из дома и видели маньяка в каждом встречном мужчине.

Как милиция задержала архангельского потрошителя Третьякова

После обнаружения останков двух женщин на стройке оперативники выяснили, что они страдали от алкогольной зависимости. В вытрезвителе погибших опознали. Следователи установили, что Герасимова и Попова жили в одиночестве и не общались с родственниками. Изучив фрагменты трупов, они пришли к выводу, что убийца хорошо владеет навыками разделки тел. Милиция начала проверять местных врачей и мясников, но поиски не увенчались успехом.

Тем временем начальник отдела уголовного розыска УВД Архангельска Донат Попов связал страшные находки на стройке с пропажей двух школьниц. На первый взгляд, ничего общего между этими случаями не было, но он решил работать в этом направлении и оказался прав. Когда Попов запросил в архиве все дела об исчезновениях женщин в городе за последнее время, в его поле зрения попала Королева.

Оперативник выяснил, что незадолго до пропажи девушка съехалась с молодым человеком, который работал ремонтником на железной дороге и жил в новостройке рядом с вокзалом. В окрестностях транспортного узла были найдены фрагменты женских тел. При этом исчезнувшие школьницы отправились в день пропажи в кинотеатр, который располагался неподалеку.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Следователи быстро установили личность подозреваемого — им оказался 24-летний монтер железнодорожных путей Владимир Третьяков, ударник коммунистического труда и активный помощник милиции. Он участвовал в работе добровольных народных дружин и не раз приводил в отдел подвыпивших нарушителей общественного порядка. Молодой человек заявил, что пропавшая Королева — его подруга. В то же время он отметил, что не стоит беспокоиться в связи с ее исчезновением. По его словам, девушка где-то выпивает, такое с ней случается не в первый раз.

Хозяин квартиры был хорошо знаком милиционерам и вел себя спокойно. Сначала он не вызвал подозрений, но Попова смутили два женских платья, валявшиеся в прихожей, и неприятный запах разложения в квартире. По формальным причинам, без санкции прокурора оперативники не могли сразу провести обыск у молодого человека и задержать его. Но отпускать его было нельзя, так как он мог уничтожить улики у себя в квартире.

Третьякову предложили проехать в отдел милиции, чтобы заполнить заявление для розыска подруги. Затем его заперли в камере и изъяли все личные вещи, в том числе ключи от дома. Попов решил действовать на свой страх и риск. Он отправился вместе с двумя милиционерами в жилище железнодорожника.

Оказавшись в доме Третьякова, сыщики, помимо большого количества женской одежды, нашли острый топор. Затем милиционеры обнаружили на балконе мешок с телами школьниц. Как вспоминал один из оперативников, производивших обыск, в маленькой квартире маньяка стоял специфический запах крови. Когда туда вошел понятой, сосед Третьякова, он упал в обморок. Его госпитализировали с сердечным приступом.

На допросах Третьяков признался в семи убийствах и показал следователям места захоронения жертв, о гибели которых еще не было известно.

Что известно об архангельском мяснике Третьякове

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Третьяков родился в Архангельске в 1953 году. Он рос без отца и воспитывался матерью, которая злоупотребляла алкоголем и постоянно третировала сына. Вероятно, из-за ее беспробудного пьянства у будущего маньяка появилась ненависть к женщинам — любительницам спиртного. Мужчина ростом под два метра и с огромными кулаками не употреблял алкоголь, не курил и обладал недюжинной силой.

Какое-то время Третьяков жил у родственников в Кемеровской области, где подрабатывал в животноводческом совхозе и мастерски научился разделывать туши мясницким топором.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Молодой человек окончил школу, пошел в ПТУ и отслужил в армии. После демобилизации он вернулся в Архангельск и почти сразу женился. Но супруга довольно быстро выгнала Третьякова из-за его придирчивости и постоянных сцен ревности.

Получив специальность слесаря-ремонтника, мужчина устроился в местное железнодорожное депо, где отличался хорошим отношением к труду, получил множество поощрений и грамот. Третьякова сначала поселили в общежитие, а вскоре дали квартиру как ударнику коммунистического труда. Он считался лучшим дружинником в Октябрьском районе Архангельска. Молодой человек получал благодарности от УВД за задержание преступников и правонарушителей.

Что стало с маньяком Третьяковым после задержания

За благообразным портретом ударника и блюстителя порядка скрывался маньяк, убивавший женщин, которые злоупотребляли алкоголем. На допросах Третьяков объяснял преступления тем, что хотел «очистить общество».

Убийца так рассказывал о расправе над 15-летними девочками-подростками: «Я встретил их поздним вечером возле своего дома, предложил зайти ко мне послушать музыку, и они согласились. Дома я предложил им вина и подумал, что раз уже в таком возрасте они употребляют алкоголь, то что с ними будет, когда вырастут? Такие женщины не имеют права жить! Я решил избавить общество от мусора».

Экспертиза признала Третьякова вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. В августе 1978 года Архангельский областной суд признал его виновным в семи убийствах и приговорил к высшей мере наказания.

Подсудимый пытался обжаловать смертный приговор, ссылаясь на тяжелое детство и ударный труд. Но Верховный суд РСФСР оставил вердикт без изменения. 19 августа 1979 года Третьякова расстреляли.

Читайте также:

Признались в 170 убийствах, не пощадили мать: как близнецы кошмарили Урал

Насиловал, убивал, сжигал трупы: тракторист целый год кошмарил Вологду

Насиловал в шлемофоне: маньяк-физрук пять лет держал в страхе все Приморье

Герой Труда с кортиком: сифилитик целый год убивал женщин в Новосибирске

Искитимский дьявол: в Сибири маньяк год насиловал и сжигал школьниц