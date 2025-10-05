Герой труда с кортиком: сифилитик целый год убивал женщин в Новосибирске

Серия убийств произошла в Новосибирске — неизвестный нападал на женщин в темных переулках с морским кортиком. Затем выяснится, что в городе орудует маньяк, причем первый эпизод он совершил в тысячах километров от столицы Сибири, а последней его жертвой оказался рабочий-мужчина. Что двигало убийцей, кем он был и как его нашли — в материале NEWS.ru.

Что известно об убийствах женщин в Новосибирске

В 1976 году в Новосибирске зафиксировали три одинаковых нападения на женщин, два из которых завершились гибелью. Примечательно, что хоть маньяк действовал и не на магистральных улицах, нередко преступления происходили на глазах у других людей. Как отмечал Леонид Каневский в программе «Следствие вели», первые два убийства произошли за один день.

Первое нападение случилось возле гаражей в одном из микрорайонов города. Маньяк напал на местную жительницу, которая вечером возвращалась домой с семилетней дочерью. Убийца вонзил в грудь 40-летней женщины морской кортик на глазах у девочки. Ребенка злодей пощадил и не тронул. В ужасе малышка сидела и рыдала над бездыханным телом матери, пока их не нашли случайные прохожие. Из-за шокового состояния девочка не смогла рассказать милиционерам, как выглядел душегуб.

Второе убийство произошло по аналогичной схеме на одной из безлюдных улиц Новосибирска. Маньяк вновь заколол кортиком 19-летнюю девушку почти на глазах у случайных прохожих. Но свидетели не смогли запомнить внешности нападавшего, который скрылся в темноте, завидев их приближающиеся силуэты. Один из них лишь обратил внимание на огромное лезвие в руках преступника, кровь с которого тот быстро вытер об одежду убитой.

Третье нападение случилось в подъезде общежития — маньяк молча набросился на девушку, которая возвращалась к себе в комнату с работы. На этот раз потерпевшая выжила благодаря соседке, которая подняла шум и спугнула маньяка.

После этого злодей решил залечь на дно и не совершал преступлений до 1977 года. Последним убитым маньяком с кортиком стал один из рабочих-строителей местной ГЭС. Его труп обнаружили в комнате общежития с раной в груди от кортика.

Как ловили новосибирского маньяка

Выжившая после нападения девушка смогла описать нападавшего, но это не привело к успеху в его поимке. Лишь после убийства рабочего в общежитии сыщики выяснили: в день гибели тот повздорил с 35-летним Юрой Ивановым, который тоже работал на стройке Новосибирской ГЭС.

Иванова нашли и задержали. Он подтвердил, что действительно скандалил с убитым, но не убивал его. Далее сыщики пошли на хитрость, пишут авторы книги «Феномен российских маньяков»: «Они оставили приоткрытой дверь в допросную и, выйдя, „договорились“ провести обыск в общежитии. Испугавшись разоблачения, ночью Иванов попытался избавиться от орудия убийства, но был задержан с поличным. После этого мужчина во всем признался». Как рассказывал Леонид Каневский, кортик мужчина прятал в вентиляционной шахте общежития, в котором проживал.

Что известно о маньяке, кто был его первой жертвой

Юрий Иванов родился в Гомельской области Белоруссии, рос в многодетной семье и в детстве перенес психологическую травму из-за гибели отца. Мужчина, работая в поле, угодил под трактор и погиб на глазах у маленького сына. Недалеко от места смерти отца Юра нашел морской кортик, который сохранил и часто носил с собой.

В старших классах Иванов влюбился в одноклассницу. Поначалу все развивалось хорошо, но вскоре парню пришла повестка, и он «в знак преданности девушки» потребовал интимной близости. Та отказала, Юрий обиделся и, пригрозив убийством, изнасиловал невесту.

Подруга будущего маньяка обратилась в милицию, парня арестовали и дали семь лет лишения свободы. После выхода из колонии юноша подался на комсомольскую стройку в Новосибирск, где выбился в передовики производства. За хорошую работу ему должны были присвоить звание Героя Социалистического Труда, а профком выдал путевку на отдых в санаторий в Сочи.

Отдыхая на черноморском побережье, Юрий Иванов познакомился с девушкой и влюбился в нее. Курортный роман закончился очередной психологической травмой: подруга сообщила парню, что у нее сифилис. Освирепев, тот убил возлюбленную тем самым морским кортиком, который он тщательно берег. После этого вернулся на работу и умолчал о своей проблеме. К врачам тоже обращаться не стал, так как боялся, что его снимут с кандидатов на звание Героя Труда, да и в целом поставят крест на карьере.

После возвращения с курорта болезнь начала прогрессировать, а Иванов, озлобившись на противоположный пол из-за неудачной первой любви и курортного романа с сифилитичкой, начал охоту на женщин.

Что стало с маньяком после поимки

Когда Юрий Иванов был разоблачен, он пытался изображать помешательство, утверждая, что слышал голоса, которые толкали его на убийство. Но судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым. Суд приговорил его к смертной казни. Вскоре маньяка расстреляли.

Какие еще маньяки орудовали в Новосибирске

В конце 1960-х в Новосибирске Анатолия Мусулева, признавшегося в убийстве женщины c ребенком, приговорили к смертной казни. Тем не менее его не только не расстреляли, но и выпустили на свободу. Он продолжил охоту на девушек, описывал убийства в стихах и глумился над милиционерами, намекая, где им искать новый скелет. Вновь задержали серийного убийцу только в середине 1970-х.

В 1990-е годы на протяжении четырех лет пенсионер, ветеран труда Виктор Фокин убивал и расчленял секс-работниц, а также бездомных женщин в Новосибирске. Он называл себя санитаром общества и борцом за нравственность. Когда маньяка вычислили, он встретил оперативников в нижнем белье и рассказал им о своих тайных пристрастиях. Милиционеры находили окровавленные останки в мусорных контейнерах, речке и на пустырях.

Чуть позднее на протяжении восьми лет жители Новосибирска и окрестностей находили кисти, ступни и головы женщин в самых разных местах: на пустырях, обочинах дорог, в лесопосадках. Некоторые жертвы были настолько изуродованы, что их даже не удалось опознать. На телах погибших убийца вырезал пентаграммы, стрелки и другие фигуры. Сибирским Джеком-потрошителем, который наводил ужас на целый регион, оказался экс-сотрудник милиции Евгений Чуплинский.

