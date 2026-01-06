Поплавская напомнила о «голой» вечеринке после постановки в театре Ганина Поплавская осудила эротическую постановку в театре Ганина и вспомнила Ивлееву

Актриса Яна Поплавская возмутилась в Telegram-канале новой эротической постановкой в театре Кирилла Ганина, где голые актеры раздевали пришедших гостей. Артистка напомнила о скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой и заявила, что ее участники слишком легко отделались. По мнению Поплавской, подобные мероприятия недопустимы в стране, где от беспилотников гибнут люди.

Голые актеры раздевали зрителей. Семеро организаторов задержаны и будут привлечены за мелкое хулиганство. Все почему? Потому что слишком легко отделались «герои» ивлеевской вечеринки: ноль осуждения, максимум рукопожатности. Всем все можно, — написала знаменитость.

Ранее сообщалось, что силовики сорвали показ «голой» новогодней постановки в Москве. Билеты на откровенное шоу стоили от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. Один из организаторов перфоманса незаконно находился на территории России.

До этого в Ульяновске суд отправил под домашний арест троих подозреваемых, которые, по данным правоохранительных органов, организовывали вечеринки с пропагандой ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). С января 2024-го по декабрь 2025 года трое жителей Ульяновской области в возрасте от 30 до 35 лет проводили незаконные мероприятия в развлекательных заведениях.