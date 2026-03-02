Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 12:43

Джабраилов был на вечеринках P. Diddy и упоминается в файлах Эпштейна

P. Diddy P. Diddy Фото: Jeremy Smith/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывший бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов был заметной фигурой светской Москвы конца 1990-х — начала 2000-х и участвовал в зарубежных вечеринках с P. Diddy, Jay-Z, Бейонсе и другими мировыми звездами, пишет Telegram-канал SHOT. Его подозревали в романах с Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун и Орнеллой Мути. Он также упоминался в файлах Эпштейна.

Последние годы жизни он вел замкнутый образ жизни, жил один, к нему редко кто приходил, а его взрослые дочери проживают в Европе. В момент самоубийства рядом никого не было. По предварительным данным, мотивом могли стать проблемы с бизнесом: накануне смерти экс-сенатора заблокировали счета.

В прошлом у бизнесмена были проблемы с законом: девять лет назад он открыл стрельбу в холле гостиницы Four Seasons на Охотном ряду и был оштрафован на полмиллиона рублей по статье «Хулиганство с применением оружия».

Умар Джабраилов
P. Diddy
вечеринки
смерти
