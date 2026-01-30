Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 01:05

Стало известно о признании P. Diddy в причастности к убийству Тупака Шакура

NY Post: P. Diddy мог признаться в причастности к убийству Тупака Шакура

Рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) Рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) Фото: imageSPACE/IMAGO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Американский рэпер и музыкальный продюсер Шон Комбс, известный как P. Diddy, оказался в центре нового громкого скандала. Согласно материалам судебного дела, он мог признаться в причастности к убийству легенды хип-хопа Тупака Шакура, сообщает газета New York Post.

Информация о предполагаемом признании стала известна из искового заявления некоего Стива Отиса. Истец утверждает, что в 2012 году стал жертвой сексуального насилия со стороны знаменитости. По его словам, после инцидента Комбс прибег к угрозам, чтобы заставить жертву молчать.

Центральным элементом этой угрозы, согласно иску, стало упоминание нераскрытого убийства рэпера Тупака Шакура, произошедшего в 1996 году. Как заявляет Отис, P. Diddy напрямую связал себя с этим преступлением.

Лучше никому об этом не говори... Я не шучу. Если я смог убить Пака, что, черт возьми, ты думаешь, может случиться с тобой? – привел истец цитату рэпера.

Пока эти утверждения не получили официального подтверждения или опровержения со стороны представителей исполнителя. Сам музыкант в последние месяцы сталкивается с чередой судебных исков, связанных с обвинениями в насилии. Заявление Отиса может придать новый импульс расследованию убийства Тупака Шакура, которое остается одной из самых громких нераскрытых криминальных загадок в истории американской музыки.

Ранее жители США высмеяли дружбу рэпера P. Diddy с боксером Майком Тайсоном. Журналисты напомнили, что спортсмена в прошлом также обвиняли в насилии.

P. Diddy
угрозы
Тупак Шакур
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это не переговоры, а капитуляция»: в США усмотрели будущий крах Украины
Врач дала спасительные рекомендации по выпивке на морозе
Российские силы продолжают наступление после освобождения Белой Березы
«Без эмоций и нападок»: в РФ рассказали, как прошло заседание ОБСЕ
Американским компаниям разрешили торговать нефтью из Венесуэлы
Как выбрать, неожиданный вред: диетолог ответила на все вопросы о курятине
Не те, о которых вы думаете: топ неочевидных продуктов, мешающих похудеть
Холодный душ для Зеленского: Мерц закрыл вопрос с членством Украины в ЕС
Записи о детях могут исключить из загранпаспортов россиян
В Сербии изъяли рекордную по объему партию наркотиков
США могут лишиться поддержки европейской страны при атаке на Иран
Еще одна из стран отклонила предложение Трампа вступить в Совет мира
«Никакой экзотики»: в МИД РФ прояснили ситуацию с послом ЕС в Москве
Стало известно о признании P. Diddy в причастности к убийству Тупака Шакура
Глава аппарата Белого дома получил записку с упоминанием Путина
Гутерриша обвинили в подрыве основ ООН из-за Донбасса
Тайные встречи Трампа с сепаратистами Альберты: США поглотят Канаду?
В Киеве военкомы похитили священника УПЦ
В США отклонили проекты по предотвращению шатдауна
CAS отказался рассматривать апелляцию российского лыжника
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.