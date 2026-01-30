Стало известно о признании P. Diddy в причастности к убийству Тупака Шакура

Американский рэпер и музыкальный продюсер Шон Комбс, известный как P. Diddy, оказался в центре нового громкого скандала. Согласно материалам судебного дела, он мог признаться в причастности к убийству легенды хип-хопа Тупака Шакура, сообщает газета New York Post.

Информация о предполагаемом признании стала известна из искового заявления некоего Стива Отиса. Истец утверждает, что в 2012 году стал жертвой сексуального насилия со стороны знаменитости. По его словам, после инцидента Комбс прибег к угрозам, чтобы заставить жертву молчать.

Центральным элементом этой угрозы, согласно иску, стало упоминание нераскрытого убийства рэпера Тупака Шакура, произошедшего в 1996 году. Как заявляет Отис, P. Diddy напрямую связал себя с этим преступлением.

Лучше никому об этом не говори... Я не шучу. Если я смог убить Пака, что, черт возьми, ты думаешь, может случиться с тобой? – привел истец цитату рэпера.

Пока эти утверждения не получили официального подтверждения или опровержения со стороны представителей исполнителя. Сам музыкант в последние месяцы сталкивается с чередой судебных исков, связанных с обвинениями в насилии. Заявление Отиса может придать новый импульс расследованию убийства Тупака Шакура, которое остается одной из самых громких нераскрытых криминальных загадок в истории американской музыки.

