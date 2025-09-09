Хвалился, что прикончил Тупака: P. Diddy признался в убийстве легенды рэпа

Рэпер P. Diddy мог быть заказчиком убийства своего коллеги 2Pac, пишет USA Today со ссылкой на показания предполагаемого киллера Дуэйна Дэвиса — бывшего члена банды «Крипс». NEWS.ru рассказывает о новых обстоятельствах одного из самых скандальных уголовных дел США.

Оплатил Cadillac и заплатил за убийство

Недавние гражданские иски против предполагаемого киллера Комбса включают новые обвинения в его причастности к убийству Тупака Шакура в 1996 году, которые он неоднократно отрицал.

В показаниях Дэвиса утверждалось, что P. Diddy мог назначить миллионное вознаграждение за убийство Шакура.

В материалах, поданных в рамках серии гражданских исков против P. Diddy, всплыли еще два обвинения в причастности рэпера к смерти Шакура: он хвастался тем, что заказал убийство и, возможно, оплатил арендуемый Cadillac, использованный для стрельбы из проезжающего автомобиля.

Шон Комбс (P. Diddy) Фото: Adrian Sanchez-Gonzalez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Неделя после четырех пуль

Рэпер 2Pac был убит в 1996 году вместе со своим менеджером Шугом Найтом. В тот вечер он посетил поединок между боксерами Майком Тайсоном и Брюсом Селдоном.

После спортивного шоу Шакур с командой отправились в клуб «662», но во время одной из остановок к машине, где сидел рэпер, подъехал белый Cadillac, из которого и прозвучало четыре выстрела в сторону исполнителя. Две пули попали Шакуру в грудь, одна - в руку и одна - в бедро.

В больницу Шакура доставили в критическом состоянии. Его несколько дней держали в отделении интенсивной терапии, но врачи так и не смогли остановить внутреннее кровотечение. Спустя неделю после покушения рэпер скончался. 14 сентября тело рэпера было кремировано.

«Лучше никому об этом не говори»

Сторона обвинения напоминает, что в иске, поданном в феврале 2025 года мужчиной из эскорта по имени Стив Отис, утверждается, что P. Diddy хвастался своей причастностью к убийству Шакура и использовал это как угрозу в разборках со своими недоброжелателями.

В том числе, по словам Отиса, рэпер не давал ему покинуть одну из оргий, убеждая, что тот может поплатиться за непослушание жизнью.

«Лучше никому об этом не говори. Ты меня слышал? <...> Я не играю с тобой. Если я смог прикончить Тупака, что, по-твоему, может случиться с тобой?» — цитировал угрозы Отис.

Рэпер Шон Дидди Комбс Фото: AP/ТАСС

Новые обвинения в адрес команды P. Diddy адвокат музыканта комментирует с иронией и критикой.

«Этот последний иск — очередная легкомысленная попытка повторно оспорить иски, которые неоднократно отклонялись судом на протяжении последних 30 лет. Несмотря на неоднократные отказы, они намерены тратить время и ресурсы суда, повторно подавая отклоненные иски и теперь втягивая в это 80-летнюю мать г-на Комбса (настоящая фамилия P. Diddy)», — говорит адвокат.

Читайте также:

Геронтофил в больнице: пенсионерку с инсультом изнасиловали до смерти

«Не надо было пиво пить»: пенсионерку-пьяницу обрили и избили битами

Перевернутый дьявол: кадровик из прокуратуры убил 15-летнюю девочку

Изнасиловал сотрудницу МФЦ и напал на официантку: дело маньяка из-под Тулы

Жизнь без ног была мечтой: врач-ампутант оказался извращенцем