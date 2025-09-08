Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 19:15

Жизнь без ног была мечтой: врач-ампутант оказался извращенцем

Нил Хоппер Нил Хоппер Фото: Devon and Cornwall Police

Нил Хоппер — уважаемый сосудистый хирург из Корнуолла в Великобритании, который не так давно лишился обеих ног из-за сепсиса. Но теперь вокруг его персоны разгорелся скандал. Оказалось, что медик сделал это намеренно. NEWS.ru рассказывает историю добровольного ампутанта из Англии.

Сухой лед довел до инвалидности

В 2019 году Хоппер отморозил себе ноги льдом и сухим льдом, намеренно причинив им непоправимый вред, пишет издание Vice. Затем он сказал врачам, что испытывает сильную боль, давая им понять, что у него сепсис. В итоге медик согласился на двойную ампутацию.

Но теперь оказалось, что ампутация была следствием увлечения Хоппера экстремальным фетишем — девоти. Так в среде кинкстеров называют тех, кто испытывает сексуальное влечение к людям с инвалидностью, в том числе к людям с ампутированными конечностями.

Хоппер «наслаждался» вниманием, которое привлекала его история, играя в СМИ роль отважного хирурга, ставшего пациентом, и при этом скрывая тревожную страсть к членовредительству, которая довела его до текущего положения.

Жизнь без ног была мечтой

Его мошеннические страховые иски принесли ему более 466 тыс. фунтов стерлингов (51 млн рублей). При этом известно, что несколько бывших пациентов теперь сомневаются, были ли их операции, изменившие их жизнь, жизненно важными или же все они были частью гротескного фетиша конкретного хирурга.

Сам Хоппер при этом сожалеет лишь о мошенничестве, но не об ампутациях. Для него жизнь без ног была мечтой.

Сел на 2,5 года

Суд приговорил Хоппера к 32 месяцам лишения свободы за мошенничество со страховыми выплатами.

По данным Королевской прокурорской службы, ответчик был платным клиентом ныне закрытого веб-сайта, на котором публиковали интересующий его контент.

«На сайте продавались видеоролики ампутаций и модификаций тела, включая удаление пенисов. У Хоппера есть сексуальный фетиш, связанный с ампутацией, и он заплатил за доступ к этим изображениям для собственного удовлетворения», — заявил старший прокурор Ричард Паркхаус.

Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
