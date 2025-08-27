«Вьетнамский мясник»: онанист разрешил снять свою казнь на 11 камер

С июля в Telegram и китайском мессенджере Baidu Tieba распространяются отрывки видео с убийством мужчины, который дал согласие на расправу с последующим расчленением. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом преступлении.

Репетиция казни

Как пишет издание VICE, на упомянутом видео запечатлены двое мужчин. Сначала мужчина, лежащий на спине в комнате с кафельным полом, мастурбирует. В кульминационный момент второй мужчина несколькими ударами отрубает ему голову тесаком для разделки мяса, а затем отделяет голову от тела.

Далее в кадре показывают убийство с разных ракурсов и его последствия: профессиональное разделывание трупа. Наконец, монтаж показывает сложенные в стопку части тела, вырванные внутренности, а затем кадры какого-то традиционного азиатского блюда с неопознанным мясом.

В более длинной версии, циркулирующей на сайтах, посвященных снафф-фетишу, убийству предшествует репетиция.

Палач в кроссовках Adidas и маске Anonymous ласкает шею жертвы тесаком, затем изображает пару ударов. Уже стоя на коленях с головой на плахе, жертва выпрямляется, и убийца обнимает ее.

Если снафф-фильм «Вьетнамский мясник» был снят с целью получения коммерческой выгоды, он уже преуспел. 11 клипов и 98 фотографий обезглавливания доступны для покупки в даркнете и в Telegram-каналах с февраля.

«Я уродлив и полон болезней»

После того как кадры частично вышли за пределы даркнета, вокруг видео организовалась группа онлайн-исследователей, которые попытались выяснить, кто причастен к созданию агрессивного контента. Дискуссии с предоставлением материалов велись на площадках Reddit, Facebook (деятельность запрещена в РФ), Tam Tan Luong Tam и XAMVN.

Как пересказывает результаты этого расследования издание VICE, сейчас удалось установить, что оба человека в кадре говорят с региональным вьетнамским акцентом. Также удалось определить, в каком магазине продавалась напольная плитка, на которой мастурбировала жертва, а также бренды, из которых был изготовлен мясницкий тесак палача и палочки для еды, которые можно было увидеть разложенными рядом с мясным блюдом.

Исследователи сходятся во мнении, что убийство произошло в Центральном или Северном Вьетнаме или, возможно, в Камбодже. Детективы-любители указывают на характерные родинки и татуировки как на доказательство того, что на кадрах изображены одни и те же два человека: и на видео с казнью, и на видео с репетицией.

Также удалось установить личность предполагаемой жертвы. Им оказался вьетнамец Нгуен Суан Дэт. Он был завсегдатаем форумов с экстремальными фетишами. На одном из них он носил ник datbeheading, что в переводе означает «обезглавленный». На аватаре пользователя было фото с секирой. На подобных сайтах он неоднократно говорил о своем желании быть убитым.

В одной из публикаций Нгуен Суан Дэт писал, что из-за проблем со здоровьем он очень зависим от родителей.

«Я не только уродлив, но и полон болезней. Я не могу позволить себе жить свободно, как нормальные люди», — писал мужчина.

В Сети также появился скриншот сообщения, якобы принадлежавшего Дэту, где тот намекает на скорую кончину и говорит, что его смерть является вариантом крайне сексуализированной эвтаназии.

Кто палач?

Аккаунт в Facebook под именем Phi Le публиковал пост об убийстве, утверждая, что знает как жертву, так и преступника. Но имени убийцы он так и не назвал. Phi Le ведет онлайн-сообщество, посвященное БДСМ, которое связано с сообществами, практикующими асфиксию и каннибализм. Наибольшая часть роликов в этом сообществе сделана с помощью искусственного интеллекта.

Также расследователи выдвинули теорию, что «мясник» на самом деле буддист, ранее общавшийся с Дэтом на различных форумах. Но сам буддист отрицает свою причастность.

Сейчас расследователи зациклились на единственной отличительной черте в фильме: татуировке с надписью «13-9» на руке палача. Тем временем кто-то, называющий себя палачом, в настоящее время контролирует аккаунт Дэта в Facebook.

