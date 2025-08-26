«Мы с папой сексом занимались»: садист насиловал жену, тещу и падчерицу

Жительница Читы Татьяна Гамова добилась возбуждения уголовного дела против своего бывшего сожителя. Выяснилось, что мужчина за время совместной жизни насиловал не только свою жену, но также домогался тещи и надругался над семилетней падчерицей. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Отговорил от аборта

Мать-одиночка Татьяна Гамова познакомилась с Алексеем Седуновым, когда переехала в поселок ЧЭС на окраине Читы. Материнского капитала, который ей выплатили за рождение второго ребенка, хватило только на разваливающуюся избушку в небольшой деревне.

Через двор от нее жил Алексей Седунов. Дом Татьяны при этом был окружен дворами соседей, которые приходятся Алексею родственниками. В скором времени Алексей начал приходить к Татьяне в гости и помогать по хозяйству, а затем начал за ней ухаживать.

В 2017 году девушка заподозрила неладное, купила тест на беременность и увидела две полоски. На тот момент она уже воспитывала двоих детей, которые появились в браке с предыдущим мужем и не была готова к третьему.

«Я ему не сказала. Сказала, что поеду на осмотр. Он потом залез в мою сумку, нашел УЗИ и говорит: „Ты что-то планируешь?“ Я говорю, что аборт. Он меня упросил [оставить ребенка]», — рассказала Татьяна в эфире программы «ДНК» на телеканале НТВ.

Насиловал беременную и домогался тещи

Уже во время беременности мужчина начал проявлять агрессию в отношении сожительницы. При этом он не бил женщину, а жестоко насиловал ее. Татьяна вспоминает, что Алексей жестоко надругался над ней, когда она была на пятом и на седьмом месяце беременности.

Ближе к родам к Татьяне приехала ее мама, чтобы помогать дочери. Но уже после рождения внучки женщина предупредила дочь, что не приедет к ней.

«Я боюсь твоего мужа, он меня домогается. Каждое утро встает, приходит, врывается, просит: „Теща, дай, я хочу“. На коленях стоит, лезет ко мне целоваться. Тань, ты ему ничего не говори, я за тебя боюсь», — сказала женщина.

«Я сейчас буду делать то, что я хочу»

Татьяна тут же написала Алексею, что расстается с ним, не называя причину. Но тот не принял ее решение.

«Утром он закрыл дверь на замок. Я сидела за кухонным столом, а он меня вытащил и кинул на диван. Сел на меня сверху, ногами зажал, говорит: „Я давно об этом мечтал“. И он снял с меня штаны и говорит: „Я сейчас буду делать то, что я хочу делать“. Я чувствовала, как мне больно было, ужасно», — рассказывала Татьяна.

Мужчина надругался над сожительницей в жесткой форме. Татьяна вспоминает, что, когда одевалась после изнасилования, на ее трусах была кровь. Старшие дети Татьяны все это время были на улице, куда их выгнал насильник.

Женщина обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Но позже ей пришел отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Родственники и друзья Алексея обеспечили ему алиби — рассказали, что в указанное в заявлении время он был с ними.

Алексей продолжал жить с Татьяной и однажды, когда она легла спать в кровать с детьми, а не с ним, вновь решил изнасиловать женщину.

«Он говорит: „Почему ты не здесь? Почему ты не с мужем спишь?“ Я вообще не понял, что за дела? Почему ты на другой кровати? Ты обязана спать со мной». Я заплакала сильно, мне было больно, я вскрикнула. Он говорит: «Легла быстро». И дети тут в этот момент проснулись. Он такой говорит: «Если ты сейчас не ляжешь, я сделаю все это при детях»», — рассказывала женщина.

Проверили на детекторе

Во второй раз Татьяна обратилась в полицию после того, как 14 января 2019 года к ней подошла старшая семилетняя дочка и сказала: «А мы с папой сексом занимались. Было больно и неприятно».

В тот же вечер Татьяна позвонила в полицию и выгнала Алексея из дома, но он продолжал жить во дворе в 200 метрах от дома, где она жила с тремя детьми.

Появившийся в студии программы «ДНК» Алексей настаивал на том, что бывшая сожительница оболгала его. В том числе за него вступились мать и новая пассия. Последняя и вовсе вцепилась в волосы актрисы, которая была приглашена на программу, приняв ее за Татьяну.

Перед съемками полиграфолог Олег Барышев протестировал Татьяну на детекторе лжи, подтвердив, что она не лжет. Алексей во время съемок тоже согласился пройти полиграф.

«В рамках проведенного исследования в отношении Алексея можно констатировать, что предложения непристойного, интимного характера бывшей теще были. В отношении Татьяны жесткие действия против ее воли с сексуальной подоплекой были. Достоверность абсолютная. Третий вопрос — был ли сексуальный контакт в отношении Насти? Достоверность аппаратура дает не менее 70%, что это было», — заключил полиграфолог.

На выходе из студии Алексея ожидали сотрудники полиции. Следом за ними в ОМВД по столичному району Ростокино отправилась Татьяна. Там она вновь написала заявление на экс-сожителя.

Позже женщина рассказала, что под тяжестью доказательств Алексей признал свою вину, чтобы получить меньший срок.

