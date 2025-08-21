Инцест под лосьон: муж заставил жену насиловать свою дочь

В Петрозаводске осенью огласят вердикт в отношении супругов, причастных к изнасилованию школьницы. Школьница приходится насильникам дочерью и падчерицей соответственно. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого уголовного дела.

Психолог спасла жертву домашнего насилия

В декабре 2023 года в Петрозаводске было возбуждено уголовное дело в отношении супружеской пары, обвиняемой в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетней девочки. 21 декабря 33-летний отчим школьницы изнасиловал падчерицу с применением насилия. Этот эпизод стал вторым в семье, пишет издание «Фактор».

После произошедшего девочка рассказала о случившемся школьному психологу, а специалистка обратилась в правоохранительные органы. На следующий день, 22 декабря, мужчина был задержан.

До ареста он работал разнорабочим. По его словам, в момент преступления он не помнил своих действий, так как «два месяца пил лосьон».

Мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи, признал свою вину. Оба супруга, по данным следствия, находились в момент преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Муж заставил насиловать дочку

Уголовное дело поступило в Петрозаводский городской суд 31 октября 2024 года. Оно рассматривается в закрытом режиме, поскольку преступление связано с половой неприкосновенностью несовершеннолетней.

По словам адвоката ее матери по назначению Дины Закировой, подсудимая частично признала вину, заявив, что к совершению насильственных действий ее принудил муж, однако отрицает наличие сговора с ним.

В ходе судебных прений, состоявшихся 20 августа 2025 года, гособвинитель Даниэль Шаяхметов потребовал приговорить отчима к 24 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а мать — к 15 годам в колонии общего режима. Адвокат Михаил Шогин, представляющий интересы мужчины, пояснил, что строгий режим для женщин в России не предусмотрен.

Лишили родительских прав

20 августа мать девочки выступила в суде с последним словом. Последнее слово отчима запланировано на 1 октября 2025 года, после выхода судьи Олега Цепляева из отпуска.

Приговор супругам будет оглашен после завершения всех процессуальных этапов. В настоящее время мать находится под подпиской о невыезде, а ее супруг — под арестом до 7 октября. Суд также лишил обоих родительских прав. Сейчас несовершеннолетняя девочка и ее сводный брат, являющийся общим сыном подсудимых, проживают в одном из учреждений, которые с 2014 года в России называются центрами содействия семейного воспитания (вместо упраздненных детских домов).

Читайте также:

700 рублей за фото: любящий отец и муж подпал под статью за педофилию

«Джинсовые мальчики» на службе педофила: за что сел продюсер из Омска

«Он в параде участвовал»: под Петербургом поймали подъездного маньяка