«Он в параде участвовал»: под Петербургом поймали подъездного маньяка

В Ленинградской области поймали мужчину, которого подозревают в попытке изнасиловать как минимум двух девушек. Мать задержанного настаивает, что ее сына оговорила бывшая жена. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Будут держать в «поле зрения»

В минувшее воскресенье, 17 августа, мужчина набросился на девушку прямо в подъезде дома на Воронцовском бульваре в Мурино. Он схватил ее, потащил к лифту и во время борьбы вцепился в волосы.

Жертве удалось спастись, приставив к горлу насильника ключи. После этого он ее отпустил. Девушка обратилась в полицию, но там заявили, что будут «держать мужчину в поле зрения».

Соседи рассказали журналистам 78.ru, что мужчина живет в том же доме. Незадолго до нападения они видели, как мужчина ломился в свою квартиру.

«Получается, за 20 минут, когда на первом этаже это произошло, он ломился к себе же в квартиру. Я так понимаю, он не смог открыть дверь, потому что мы слышали, что он что-то ронял. Мы посмотрели в глазок и увидели его. Потом он спустился», — рассказала местная жительница Ирина.

«Пытался стянуть кофту»

При этом известно, что эпизод, попавший на видео, — не единственное нападение мужчины. Другая местная жительница рассказала журналистам, что в тот же день агрессор пытался изнасиловать ее. Петербуржец подкараулил девушку у подъезда, попросил ее открыть дверь и пропустил вперед. Она почувствовала что-то неладное, стала уходить, и он бросился за ней.

«Он меня догнал и схватил, начал пытаться стянуть кофту, в результате чего порвал цепочку. Произнес: „Раз ты так хочешь, это произойдет тут“. Я все это время кричала, слава богу, меня услышали соседи. Начали кричать ему из окон, угрожали выйти и вызвать полицию. Он испугался, отпустил меня», — делится пострадавшая.

Девушка тоже обратилась в полицию. Но маньяка все никак не ловили, тогда девушки начали трубить о произошедшем в СМИ.

«Заявления написано два. Следственный комитет не нашел в них состава преступления, но мы не закрыли глаза. Собираемся идти дальше с этим делом», — говорила одна из пострадавших.

«Откуда эти слухи?»

Журналисты до поимки предполагаемого преступника не смогли застать его дома, но поговорить с корреспондентами смогла его мать. Она заверила, что слухи о сыне распускает бывшая супруга, а ее сын участвовал в параде Победы и является нормальным человеком.

«Он человек нормальный, вы чего? Он у меня в параде участвовал, вы о чем говорите? Откуда эти слухи? Это его бывшая жена, что ли? Она хочет квартиру продать. Ей деньги нужны. Это что такое творится? Это его бывшая жена, которая в трудную минуту его оттолкнула. Она хочет продать квартиру и выписать его», — утверждает мать задержанного.

Одна из жительниц дома рассказала «Фонтанке», что активность неприятный сосед начал проявлять около недели назад. Мужчина напрашивается в гости, хотя не является другом или близким знакомым семьи.

«Приходит и говорит: „Давайте вместе чаю попьем“. За день несколько раз мог прийти. Но мы его не пускали, он был пьян», — делится соседка.

«Неприятные действия»

20 августа пресс-служба управления СКР по Ленинградской области отчиталась, что 44-летний мужчина задержан. Уголовное дело завели по статье о насильственных действиях сексуального характера.

«Следствием установлено, что подозреваемый, находясь в подъезде дома на Воронцовском бульваре в городе Бугры Всеволожского района Ленинградской области, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей неоднократно совершал преступления против половой свободы женщин», — сообщили в СКР.

На кадрах оперативной съемки мужчина признался, что был пьян и «причинил неприятные действия девушкам».

Читайте также:

Труп с дырой в голове набрал кредитов: странная смерть петербуржца в Крыму

Пахали за просрочку: украинцы держали в рабстве сотню россиян

«Джинсовые мальчики» на службе педофила: за что сел продюсер из Омска