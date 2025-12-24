В Минске подтвердили продолжение активного диалога с США по Украине Глава КГБ Белоруссии Тертель сообщил о новых инициативах США по Украине

Минску поступили новые предложения от Вашингтона по теме мирного разрешения конфликта на Украине, заявил глава КГБ Иван Тертель. По его словам, которые приводит БелТА, активный диалог между президентами США и Белоруссии продолжается.

Сегодня утром я доложил президенту о новых предложениях американской стороны с учетом позиции Республики Беларусь, с учетом позиции нашего президента, направленной на достижение мирного разрешения всех споров, особенно по Украине, — сообщил Тертель.

Он также заявил, что положительный результат будет достигнут, и спустя некоторое время появятся хорошие новости. Тертель сообщил, что новые предложения США сейчас прорабатываются рабочей группой. В нее вошли белорусские высшие должностные лица, премьер-министр, глава администрации президента и другие.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российская контрразведка проинформировала о прослушке США его телефона и ближайшего окружения. Белорусский лидер подчеркнул, что он услышал конкретные фамилии и телефоны. Также он напомнил, что телефонная связь в его резиденции имеет защиту от прослушивания разговоров.