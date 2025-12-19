Новый год-2026
19 декабря 2025 в 12:33

Контрразведка России предупредила Лукашенко о «длинных ушах» американцев

Российская контрразведка предупредила Лукашенко о прослушке со стороны США

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российская контрразведка проинформировала его о прослушке США его телефона и ближайшего окружения, передает БелТА. При этом, по словам белорусского лидера, телефонная связь в его резиденции имеет защиту от прослушивания разговоров.

Совсем недавно во второй раз в течение этого года меня лично предупредила контрразведка России о том, что телефоны людей, которые рядом с президентом — мои дети, еще кто-то, — они на контроле США. Ну это естественно, я бы мог и догадаться, но мне лишний раз назвали фамилии и телефоны, — заявил Лукашенко.

Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров обнародовал документы ведомства, подтверждающие причастность западных структур, включая государственные, к организации Майдана в 2014 году. Он отметил, что к нему в руки попали и сводки, и материалы оперативно-технических мероприятий, и прослушки. По словам Прозорова, в материале можно увидеть, как финансировались протестные настроения и организовывались провокации.

