11 декабря 2025 в 17:36

Экс-подполковник СБУ обнародовал документы о причастности Запада к Майдану

Василий Прозоров Василий Прозоров Фото: NEWS.ru
Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров обнародовал документы ведомства, подтверждающие причастность западных структур, включая государственные, к организации Майдана в 2014 году, сообщает корреспондент NEWS.ru. Автор книги «Кровавый майдан: западный след в документах СБУ» отметил, что к нему в руки попали и сводки, и материалы оперативно-технических мероприятий, и прослушки.

Документы разные — это и сводки, это и материалы оперативно-технических мероприятий, прослушка, агентурные материалы. Есть и аналитические справки департамента контрразведки СБУ. Их объединяет одно. Все эти документы показывают, насколько масштабно западные правительственные и неправительственные организации вмешивались во внутренние дела Украины в период января — февраля 2014 года, — заявил он.

По его словам, в материале можно увидеть, как финансировались протестные настроения и организовывались провокации. Документы также подтверждают, что западные дипломаты из ЕС и США прикрывали своих людей и помогали им уходить от ответственности.

Прозоров решил перейти на сторону Москвы еще в 2014 году. Из Киева он через свои контакты в России вышел на представителей российских спецслужб и начал передавать им сведения.

Ранее бывший премьер-министр страны Николай Азаров заявил, что летом 2013 года на Западе собирали данные о зарубежных активах членов правительства Украины. По его словам, этот факт свидетельствует о подготовке давления на украинское руководство незадолго до начала беспорядков. Политик отметил, что спокойно относился к сбору таких сведений. По его признанию, он не осознавал, к какой трагедии приведут действия западных стран.

Майдан
СБУ
Запад
госперевороты
