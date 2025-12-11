Бывший офицер «Беркута» назвал истинные причины Майдана на Украине

Причинами Майдана 2014 года на Украине стали ложь и предательство, заявил бывший офицер спецподразделения «Беркут» Дмитрий Сабына на презентации книги Василия Прозорова «Кровавый майдан: западный след в документах СБУ», посвященной событиям в Киеве в период зимы 2013–2014 годов. По его словам, высшее руководство страны получало искаженные данные с мест.

Почему все это произошло на Украине? Я думаю, здесь два аспекта. Первый — это предательство, в результате которого руководство страны не получало объективных данных, а получало лишь искаженные. Мы можем взять, например, такого человека, как Виталий Глиняк, который после Майдана сразу был назначен начальником по безопасности МВД. До этого он был замначальника. Он непосредственно командовал сотрудниками «Беркута», всеми сотрудниками, которые находились на Майдане. В конце концов он получил [звание] генерала Нацгвардии. В 2016 году все-таки возбудили уголовное дело против него, и на слушаниях он заявил, что всегда был за Майдан и во время него специально искажал все данные, которые передавались высшему руководству страны, — рассказал Сабына.

Экс-офицер также отметил, что людей, которых задерживали во время госпереворота за нападения на правоохранителей, отпускали обратно через несколько дней, и они снова возвращались на баррикады. По его словам, протестующие бросались в них «коктейлями Молотова», били палками, но суд вменял им лишь «мелкое хулиганство».

Выходили из зала суда и сразу двигались на баррикады. Поэтому это была такая замкнутая работа, Сизифов труд. Мы задерживали, их отпускали, мы задерживали, их отпускали, — поделился он.

Вскоре в Сеть утекли личные данные всех сотрудников правоохранительных органов, которые проводили задержания. После этого семьи силовиков стали получать сообщения с угрозами. По словам Сабыны, письма получали их жены, дети и родственники. Полиции пришлось привлекать сотрудников ППС, чтобы те сопровождали семьи сотрудников.

И второй вопрос — это ложь, звучавшая на Майдане, которая звучит до сих пор. Ни один убийца, который стрелял в правоохранителей, который убивал сотрудников правоохранительных органов, который поднял руку на власть, не понес никакой ответственности, — заключил бывший офицер.

Ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что СБУ скрыла от него данные о планах Запада устроить госпереворот. По словам политика, обладай он этой информацией, власти действовали бы более решительно для силовой ликвидации «очага переворота».