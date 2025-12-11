Бывший премьер Украины заявил о скрытой от него информации перед Майданом Азаров рассказал, что СБУ не ознакомила его с планом Запада устроить переворот

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) скрыла от него данные о планах Запада устроить госпереворот. По его словам, которые передает ТАСС, обладай он этой информацией, власти действовали бы более решительно для силовой ликвидации «очага переворота».

Я бы это сказал в 2013 году, если бы знал, что Служба безопасности [Украины] не знакомила меня с тем объемом информации, которая есть в этой книге. Если бы я знал об этой информации, я бы занял более решительную позицию, — рассказал он.

Азаров также напомнил о последствиях тех событий для руководства страны. Он отметил, что Европейский совет сразу после смены власти ввел санкции против 18 граждан Украины, включая его самого, экс-президента Виктора Януковича, его сыновей и приближенных лиц.

Ранее бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что украинская спецслужба прослушивала телефонные разговоры западных дипломатов и представителей неправительственных организаций во время событий Майдана 2013–2014 годов. По его словам, контрразведка вела скрытое наблюдение и использовала агентурные методы.