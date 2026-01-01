Девятый БПЛА попытался атаковать Москву

Российские средства ПВО сбили девятый беспилотник, который летел на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Других подробностей он не раскрыл.

Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он.

До этого средства ПВО сбили еще два беспилотника над Москвой. Всего их было на тот момент восемь, как было ясно из соцсетей Собянина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что над регионом был уничтожен 21 беспилотник. Дроны нейтрализованы в семи районах: Рузском, Волоколамском, Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Истре и Чехове. Обломки одного дрона упали в деревне Пагубино, ранив мужчину 57 лет в спину и руку. Его доставили в травмоцентр Красногорской больницы.

Ранее пресс-служба Минобороны России информировала, что системы противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ отразили масштабную атаку беспилотников на резиденцию Путина в Новгородской области. В течение ночи с 28 на 29 декабря был перехвачен и уничтожен 91 украинский ударный беспилотный летательный аппарат. Атака была отражена на дальних и ближних подступах к объекту.