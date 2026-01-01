Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 03:52

Для граждан Молдавии продлили сроки урегулирования правового положения

Граждане Молдавии могут урегулировать статус в РФ до конца 1 января 2026 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Граждане Молдавии получили право урегулировать свой статус в России до конца 1 января 2026 года, следует из указа, который опубликован на сайте правовой информации. Отмечается, что основанием является въезд в РФ с 1 октября 2025 года.

Подчеркивается, что данная норма распространяется и на транзит через третьи страны. Для легализации необходимо обратиться в территориальные органы МВД России, сказано в указе.

Ранее полицейский рейд в Подмосковье выявил 20 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. МВД России сообщило о подготовке к их выдворению из страны. В течение недели сотрудники полиции проводили оперативно-профилактические мероприятия, направленные на пресечение незаконной миграции.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал масштабировать биометрический контроль над мигрантами. По его словам, его надо ввести на всех пунктах пропуска через границы России.

Кроме того, с начала 2026 года детям до 14 лет потребуется загранпаспорт для оформления железнодорожных билетов за рубеж, передает пресс-служба РЖД. Ранее для поездок в страны ближнего зарубежья было достаточно свидетельства о рождении.

Молдавия
граждане
Россия
мигранты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девятый БПЛА попытался атаковать Москву
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Одессе после мощного взрыва
ПВО отразила атаку еще двух украинских БПЛА
Для граждан Молдавии продлили сроки урегулирования правового положения
Шесть украинских дронов попытались атаковать Москву
Фаза Луны сегодня, 1 января: работаем, удобряем цветы, получаем результаты
Новый год на Курилах начался с землетрясения
Кипр принял пост страны — председателя Совета Европейского союза
Cаммит Путина и Трампа признали главным событием 2025 года
В России увеличат срок хранения данных пользователей сервисов
Как избежать конфликта с пьяной компанией: советы для вашей безопасности
Болгария перешла с лева на евро
РЖД ввели новые правила для путешествующих за границу детей
Американские военные атаковали три судна в Тихом океане
«Последняя королева Парижа» скончалась в возрасте 96 лет
Путин поздравил россиян с Новым годом
В России проиндексировали страховые пенсии
Работу аэропорта Краснодара временно ограничили
Поддержка РФ и Путина, критика Запада: как Лагард стала главным банкиром ЕС
Дед Мороз прилетел в Москву
Дальше
Самое популярное
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Мясо под шубой выручает на все праздники — вкуснейшее, и гарнира не надо: классика для Нового года
Общество

Мясо под шубой выручает на все праздники — вкуснейшее, и гарнира не надо: классика для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.