Для граждан Молдавии продлили сроки урегулирования правового положения Граждане Молдавии могут урегулировать статус в РФ до конца 1 января 2026 года

Граждане Молдавии получили право урегулировать свой статус в России до конца 1 января 2026 года, следует из указа, который опубликован на сайте правовой информации. Отмечается, что основанием является въезд в РФ с 1 октября 2025 года.

Подчеркивается, что данная норма распространяется и на транзит через третьи страны. Для легализации необходимо обратиться в территориальные органы МВД России, сказано в указе.

Ранее полицейский рейд в Подмосковье выявил 20 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. МВД России сообщило о подготовке к их выдворению из страны. В течение недели сотрудники полиции проводили оперативно-профилактические мероприятия, направленные на пресечение незаконной миграции.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал масштабировать биометрический контроль над мигрантами. По его словам, его надо ввести на всех пунктах пропуска через границы России.

Кроме того, с начала 2026 года детям до 14 лет потребуется загранпаспорт для оформления железнодорожных билетов за рубеж, передает пресс-служба РЖД. Ранее для поездок в страны ближнего зарубежья было достаточно свидетельства о рождении.