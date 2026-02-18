Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 18:59

Молдаванин попытался угнать поезд с нефтью в Польше

Гражданина Молдавии задержали в Польше за попытку остановить поезд

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Гражданин Молдавии попытался остановить поезд с нефтью, следовавший на Украину, сообщает Польское агентство печати. Мужчину задержали на территории Польши. По данным источников, 25-летний молдаванин проник в грузовой поезд и нажал на ручной тормоз в трех вагонах.

Как уточнило агентство, действия мужчины могли привести к крушению поезда. Правоохранительные органы скрутили молдаванина на вокзале в городе Пулавы. Предполагается, что он приехал в Польшу с Украины. По данным Национальной прокуратуры Молдавии, 25-летнего мужчину обвиняют в попытке взорвать состав.

25-летнему гражданину Молдавии, который на станции в Пулавах включил ручной тормоз в вагонах поезда, перевозившего легковоспламеняющиеся материалы, предъявлены обвинения, — заявили в ведомстве.

Ранее в Казани двое несовершеннолетних были арестованы по обвинению в совершении теракта. Подростки подозреваются в поджоге вышки сотовой связи. У задержанных изъяты предметы, подтверждающие их причастность к преступлению. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

Польша
Молдавия
поезда
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ход РФ довел Зеленского до истерики, переговоры в Женеве: что будет дальше
Долги по кредитам и ЖКУ: на сколько могут урезать пенсию, что делать
«Европа в панике»: сбылись пророчества Владимира Путина 20-летней давности
Путин назвал приоритеты на годы вперед
Сотрудники бегут с украинского телеканала
Захарова поставила признание Макрона рядом с тайной Пугачевой
В Госдуме ответили, кто мешает достижению мира на Украине
Запорожская АЭС получила российскую лицензию на второй энергоблок
Мужчина выиграл 20,2 млн рублей на необычной ставке
Ребра воткнулись в печень: мать освободили после убийства сына?
«Жалко»: Кушанашвили об изгнании Сабурова из России
Реконструкция трамвайных путей в Саратове обернулась уголовным делом
Мать Гуменника поставила точку в вопросе смены гражданства фигуриста
Советник главы ДНР рассказал всю правду о восстаниях бойцов в рядах ВСУ
По заветам Гитлера. Пока Германия нищает, ВПК зарабатывает миллиарды
«Народный губернатор» Донецка ответит за дискредитацию ВС России
«Тяжелые, но деловые»: в Женеве прошли переговоры РФ, Украины и США — фото
Макаревич решил отметить 23 Февраля концертом в Германии
Депутат Колунов предупредил об изменении правил оплаты ЖКУ с 1 марта
Труп в зеленке. Как сталкер расправился со стюардессой в Дубае, подробности
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.