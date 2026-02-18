Молдаванин попытался угнать поезд с нефтью в Польше Гражданина Молдавии задержали в Польше за попытку остановить поезд

Гражданин Молдавии попытался остановить поезд с нефтью, следовавший на Украину, сообщает Польское агентство печати. Мужчину задержали на территории Польши. По данным источников, 25-летний молдаванин проник в грузовой поезд и нажал на ручной тормоз в трех вагонах.

Как уточнило агентство, действия мужчины могли привести к крушению поезда. Правоохранительные органы скрутили молдаванина на вокзале в городе Пулавы. Предполагается, что он приехал в Польшу с Украины. По данным Национальной прокуратуры Молдавии, 25-летнего мужчину обвиняют в попытке взорвать состав.

25-летнему гражданину Молдавии, который на станции в Пулавах включил ручной тормоз в вагонах поезда, перевозившего легковоспламеняющиеся материалы, предъявлены обвинения, — заявили в ведомстве.

