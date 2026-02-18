Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 18:07

Российские силовики задержали юных поджигателей сотовой вышки

В Казани задержали двух подростков по подозрению в поджоге вышки сотовой связи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Двое несовершеннолетних арестованы в Казани по обвинению в совершении теракта, сообщает МВД. Подростки в возрасте 16-ти и 17-ти лет подозреваются в поджоге вышки сотовой связи. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

Оперативники МВД Татарстана совместно с сотрудниками регионального УФСБ и войск Национальной гвардии установили и задержали 17-летнего безработного и 16-летнего студента одного из казанских колледжей. Последний — гражданин одной из стран Центральной Азии, прибывший в декабре 2024 года на территорию Российской Федерации с целью учебы, — сказали в МВД.

Сигнал о повреждении объекта связи поступил в полицию Казани 14 февраля. Инцидент произошел на территории Приволжского района города. Прибывшие на место сотрудники установили, что в результате возгорания пострадал аппаратный шкаф вышки.

В ходе обысков у задержанных изъяты предметы, подтверждающие их причастность к преступлению. Также обнаружена видеозапись, на которой запечатлен сам процесс поджога. На допросе молодые люди сознались в содеянном. Их заключили под стражу.

Ранее суд в Новосибирске огласил приговор по делу о поджоге военной техники. На скамье подсудимых оказались двое несовершеннолетних жителей Омской области. Им инкриминировали уничтожение вертолета Ми-8. Инцидент произошел в сентябре 2024 года на территории аэродрома «Омск-Северный». Суд назначил фигурантам наказание в виде 7 и 7,5 лет лишения свободы.

