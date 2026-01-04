Мошенники начали маскировать трояны под договоры сотовых компаний

Мошенники начали массово рассылать троянские программы, замаскированные под договоры с мобильным оператором, сообщили ТАСС в МВД. Аферисты убеждают пользователей скачать файлы с названиями вроде «Договор.apk» или «Настройка5G.apk», которые на самом деле являются вредоносным ПО. Параллельно жертву просят изменить данные в банковском приложении якобы из-за смены номера.

Установленная программа позволяет злоумышленникам в режиме реального времени собирать данные о звонках, читать СМС и отслеживать геолокацию устройства. Главная опасность заключается в возможности удаленного управления смартфоном, что открывает преступникам доступ к личным кабинетам банков. В ведомстве призывают не скачивать подозрительные файлы и помнить, что договоры связи пролонгируются автоматически.

Ранее IT-эксперт Виктор Иевлев предупредил, что мошенники отправляют в мессенджерах рождественские открытки с вредоносными файлами и фишинговыми ссылками. По его словам, открытие таких картинок может привести к установке троянов на телефон, а поддельные сайты — к краже данных банковских карт и доступа к аккаунтам.