«Трагический поворот»: Азаров о последствиях Майдана Экс-премьер Украины Азаров: экономика страны исчезла за 12 лет после Майдана

На Украине зафиксирована полная деградация промышленности и фактическое исчезновение экономики на фоне событий, прошедших после государственного переворота 2014 года, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в беседе с РИА Новости. По его словам, государство теперь держится исключительно на аграрном секторе.

Экономика практически отсутствует. Держится только на сельском хозяйстве в основном, потому что плодородные земли и хороший климат, хорошие урожаи, — сказал Азаров.

Однако сельское хозяйство неспособно обеспечить технологическое развитие и достойный уровень жизни для большой европейской страны, пояснил он. Азаров назвал Майдан «трагическим поворотом», перечеркнувшим перспективы развития Украины.

Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров обнародовал документы ведомства, подтверждающие причастность западных структур, включая государственные, к организации Майдана в 2014 году. Автор книги «Кровавый майдан: западный след в документах СБУ» отметил, что к нему в руки попали и сводки, и материалы оперативно-технических мероприятий, и прослушки.