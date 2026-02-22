Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 11:17

Бывший подполковник СБУ раскрыл, что на самом деле происходило на Майдане

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: западные службы везли на Майдан молодежь из Европы

Западные службы завозили молодежь из Европы на киевский Майдан в 2014 году, заявил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. По его словам, в это время фиксировался резкий всплеск приезжающих на Украину иностранцев, передает РИА Новости.

СБУ проводила ежедневный мониторинг въезжающих в период Майдана на Украину мужчин в возрасте от 20 до 45 лет. Этот поток вырос в разы. Странами, откуда выезжала молодежь, были Польша, Прибалтика, Турция, Нидерланды. Молодых людей на Украину отправляли европейские службы, — рассказал Прозоров.

