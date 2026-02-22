Бывший подполковник СБУ раскрыл, что на самом деле происходило на Майдане

Западные службы завозили молодежь из Европы на киевский Майдан в 2014 году, заявил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. По его словам, в это время фиксировался резкий всплеск приезжающих на Украину иностранцев, передает РИА Новости.