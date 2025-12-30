Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 11:50

СБУ не нашла фото Киркорова для карточки в базе розыска

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Служба безопасности Украины до сих пор не разместила фотографию в карточке розыска российского артиста Филиппа Киркорова, хотя данные были внесены еще в конце октября, сообщает РИА Новости. Отмечается, что имя и отчество певца также указаны с ошибками.

Карточка с обвинениями появилась в открытом доступе в середине декабря, хотя Киркоров был заочно объявлен в розыск по обвинению в нарушении порядка въезда на новые территории еще 30 октября. В отличие от других артистов, его карточка уже полтора месяца остается без фотографии.

Ранее адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что орфографические ошибки в розыскной карточке певца формально означают, что в розыске находится другой человек, а значит и задержать артиста не смогут.

Сам Киркоров назвал пиаром на громком имени объявление его в розыск на Украине. В беседе с NEWS.ru певец отметил, что, видимо, других медийных поводов у СБУ больше нет. Музыкант подчеркнул, что давно не посещал территории, которые Киев считает своими, но продолжает активно гастролировать по России.

СБУ
карточки
розыски
Филипп Киркоров
фотографии
