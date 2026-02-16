Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 18:55

Редкую карточку Pokemon продали на аукционе за рекордную сумму

Коллекционную карточку Pokemon продали на аукционе в США за $16,5 млн

Коллекционная карточка франшизы Pokemon «Pikachu Illustrator» Коллекционная карточка франшизы Pokemon «Pikachu Illustrator» Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press
В США на аукционе была продана одна из самых редких коллекционных карточек франшизы Pokemon, установив новый рекорд — ее цена составила $16,5 млн (более 1,2 млрд рублей), передает The Japan Times. Покупателем стал сын бывшего пресс-секретаря Белого дома Энтони Скарамуччи.

Цена проданной карточки установила рекорд также всего рынка коллекционных карт. Компания Goldin сообщила, что ранее такой же лот с Пикачу был продан американскому блогеру Логану Полу за $5,3 млн в 2021 году.

Карточка представляет собой золотой кулон, инкрустированный 10 тысячами бриллиантов, которые в сумме весят около 35 карат. Крепление кулона также изготовлено из золота и украшено 6,5 каратами бриллиантов, соединенных с золотой цепочкой.

В 1998 году выпустили всего 41 экземпляр этой карточки. Для сравнения, в 2025 году было напечатано более 75 млрд образцов.

Ранее на парижском аукционе Sotheby's продали ювелирное украшение из коллекции известной актрисы Одри Хепберн. Брошь итальянского дома Bulgari была оценена предварительно в сумму от €40 до €60 тыс. (от около 3,6 млн до около 5,4 млн рублей), но в итоге ее купили за €355,6 тыс. (около 32,2 млн рублей). Это украшение, созданное около 1960 года, было частью личного стиля актрисы.

