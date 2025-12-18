Новый год-2026
18 декабря 2025 в 07:02

Адвокат объяснил, почему СБУ не сможет задержать Киркорова

Адвокат Аграновский: СБУ не может задержать Киркорова из-за ошибок в имени

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В имени и отчестве российского певца Филиппа Киркорова в розыскной карточке СБУ есть орфографические ошибки, заявил адвокат Дмитрий Аграновский. По его словам, это формально означает, что в розыске другой человек, а значит и задержать его не могут, передает РИА Новости.

СБУ с ошибками указала имя и отчество российского певца и нет фотографии, а это значит, что формально это совершенно другой человек. В любой стране, где уважают право, Киркорова не могут задержать. Но неизвестно, чего стоит ожидать от Украины, — сказал адвокат.

Он выразил мнение, что такие ошибки — яркий пример того, насколько некомпетентны правоохранительные органы Украины.

Ранее Служба безопасности Украины объявила Киркорова в розыск, его данные внесены в базу. СБУ обвинила певца в нарушении порядка въезда и выезда на новые российские территории якобы с целью «нанесения вреда национальным интересам Украины». Артисту предъявили заочное обвинение.

Сам Киркоров назвал пиаром на громком имени объявление его в розыск на Украине. В беседе с NEWS.ru певец отметил, что, видимо, других медийных поводов у СБУ больше нет. Музыкант подчеркнул, что давно не посещал территории, которые Киев считает своими, но продолжает активно гастролировать по России.

Филипп Киркоров
СБУ
Украина
розыск
