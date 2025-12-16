Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 05:57

СБУ объявила в розыск известного российского певца

СБУ объявила в розыск Киркорова

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск народного артиста России Филиппа Киркорова, говорится в материалах украинских органов власти, которые есть в распоряжении РИА Новости. Там уточняется, что его данные внесены в базу.

СБУ обвинила его в нарушении порядка въезда и выезда на новые российские территории якобы с целью «нанесения вреда национальным интересам Украины». Артисту предъявили заочное обвинение. Согласно данным базы розыска, информация о нем была внесена еще 30 октября.

Ранее в базе «Миротворца» оказалась несовершеннолетняя девочка из России. 11-летнюю Полину обвинили, в частности, в распространении идей и якобы покушении на территориальную целостность Украины. На сайте также были опубликованы личные данные ее матери и бабушки.

До этого российская велогонщица Яна Бурлакова была включена в базу данных «Миротворец» за «попытку нарушить суверенитет Украины» и участие в форуме «Россия — спортивная держава». Она является заслуженным мастером спорта России, чемпионкой мира (2024) и Европы (2025) в гите на 500 метров.

Филипп Киркоров
СБУ
розыск
обвинения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ нашли необычный способ вербовать наемников
Бойцы "Востока" рассказали об успешных атаках по инфраструктуре ВСУ
Арбитражный суд удовлетворил иск «Русала» к Rio Tinto на 105 млрд рублей
В Госдуме объяснили правила предоставления нового жилья взамен ветхого
Суд рекомендовал Лурье взыскать убытки с мошенников, а не с Долиной
Российский аэропорт изменил режим работы
Контроль над Купянском и потери ВСУ: успехи ВС РФ к утру 16 декабря
Юрист ответил, обязан ли банк выплачивать компенсацию за блокировку карты
СБУ объявила в розыск известного российского певца
Стало известно о продвижении группировки «Восток» в районе Гуляйполя
Своя могила во сне: что это значит и о чем предупреждает
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 декабря
Гороскоп 16 декабря: ждем событий, гуляем, просим помощи и ничего не решаем
Юрист ответил, чем грозит размещение кормушки для птиц на балконе
Аэропорт Ярославля закрыли
Инфекционист раскрыла, как избежать заражения гепатитом C
Сон о собственных похоронах: предвестник перемен или глубинные страхи
Польша отказалась участвовать в многонациональных силах на Украине
Орбан предсказал крах бельгийской экономики из-за российских активов
Военный БПЛА рухнул рядом с жилым домом в Польше
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.