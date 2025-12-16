СБУ объявила в розыск известного российского певца

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск народного артиста России Филиппа Киркорова, говорится в материалах украинских органов власти, которые есть в распоряжении РИА Новости. Там уточняется, что его данные внесены в базу.

СБУ обвинила его в нарушении порядка въезда и выезда на новые российские территории якобы с целью «нанесения вреда национальным интересам Украины». Артисту предъявили заочное обвинение. Согласно данным базы розыска, информация о нем была внесена еще 30 октября.

Ранее в базе «Миротворца» оказалась несовершеннолетняя девочка из России. 11-летнюю Полину обвинили, в частности, в распространении идей и якобы покушении на территориальную целостность Украины. На сайте также были опубликованы личные данные ее матери и бабушки.

До этого российская велогонщица Яна Бурлакова была включена в базу данных «Миротворец» за «попытку нарушить суверенитет Украины» и участие в форуме «Россия — спортивная держава». Она является заслуженным мастером спорта России, чемпионкой мира (2024) и Европы (2025) в гите на 500 метров.