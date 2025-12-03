Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Известную российскую спортсменку внесли в базу «Миротворца»

Российскую велогонщицу Бурлакову внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Яна Бурлакова Яна Бурлакова Фото: Михаил Синицын/ТАСС
Российская трековая велогонщица Яна Бурлакова оказалась внесена в базу украинского сайта «Миротворец», говорится в данных, размещенных на ресурсе. Список обновили 2 декабря.

На сайте указано, что Бурлакова внесена в список якобы за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Также авторам украинского сайта не понравилось, что россиянка участвовала в форуме «Россия — спортивная держава».

Бурлакова является заслуженным мастером спорта России, а также действующей чемпионкой мира (2024 год) и Европы (2025 год) в гите на 500 метров. В ее активе есть серебряная и бронзовая медали чемпионата мира, а также три бронзовые награды чемпионата Европы, завоеванные в 2021 году в различных дисциплинах.

Ранее в базу «Миротворца» попали экс-футболист сборной России Денис Глушаков и бывший баскетболист Сергей Моня. В списке также оказались теннисистка Надежда Петрова, гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, хоккеист Сергей Коньков и вице-президент КХЛ Александр Гуськов. В публикации сказано, что все указанные лица якобы «покушаются на суверенитет и территориальную целостность Украины».

