22 декабря 2025 в 10:48

Убитый в Москве генерал Сарваров был внесен в базу сайта «Миротворец»

Обстановка на месте взрыва машины на парковке во дворе дома 12 по Ясеневой улице Обстановка на месте взрыва машины на парковке во дворе дома 12 по Ясеневой улице Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров, погибший в результате подрыва автомобиля в Москве, был внесен в базу украинского сайта «Миротворец», следует из данных ресурса. На сайте, известном публикацией персональных данных лиц, Сарваров фигурировал с мая 2022 года.

В его карточке была указана дата обновления информации — 22 декабря 2025 года. Этот день помечен как дата «ликвидации».

Ранее в Следственном комитете сообщили, что к подрыву Сарварова могут быть причастны украинские спецслужбы. Следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям — «Убийство, совершенное общеопасным способом» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».

Ведомство также обнародовало видеокадры, снятые на месте подрыва машины, в результате которого погиб Сарваров. В Следственном комитете отмечают, что причиной детонации стало взрывное устройство, которое было закреплено под днищем автомобиля офицера.

