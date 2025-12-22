Убитый в Москве генерал Сарваров был внесен в базу сайта «Миротворец»

Обстановка на месте взрыва машины на парковке во дворе дома 12 по Ясеневой улице

Начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров, погибший в результате подрыва автомобиля в Москве, был внесен в базу украинского сайта «Миротворец», следует из данных ресурса. На сайте, известном публикацией персональных данных лиц, Сарваров фигурировал с мая 2022 года.

В его карточке была указана дата обновления информации — 22 декабря 2025 года. Этот день помечен как дата «ликвидации».

Ранее в Следственном комитете сообщили, что к подрыву Сарварова могут быть причастны украинские спецслужбы. Следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям — «Убийство, совершенное общеопасным способом» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».

Ведомство также обнародовало видеокадры, снятые на месте подрыва машины, в результате которого погиб Сарваров. В Следственном комитете отмечают, что причиной детонации стало взрывное устройство, которое было закреплено под днищем автомобиля офицера.