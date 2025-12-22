СК опубликовал видео с места подрыва автомобиля, где погиб генерал Сарваров

Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневой в районе Орехово-Борисово. Под днищем автомобиля сработало СВУ. При подрыве автомобиля в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба генерал-лейтенант Фанил Сарваров

Следственный комитет России обнародовал видеокадры, снятые на месте подрыва машины, в результате которого погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Ведомство отмечает, что причиной детонации стало взрывное устройство, которое было закреплено под днищем автомобиля офицера.

Судя по появившимся кадрам, на месте продолжают работать оперативники. На видео запечатлен автомобиль генерал-лейтенанта, а также другие машины, получившие повреждения от взрыва.

Ранее было возбуждено уголовное дело после взрыва автомобиля Kia Sorento, который произошел на парковке на улице Ясеневой в Москве. В СК сообщали, что место происшествия осматривают следователи и криминалисты. В ближайшее время планируется назначить ряд экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.

До этого сообщалось, что предварительной причиной взрыва является срабатывание самодельного взрывного устройства (СВУ). Инцидент произошел 22 декабря примерно в 06:50 по московскому времени, когда водитель сел в автомобиль. Изначально сообщалось, что он остался жив, но был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Медики диагностировали у пострадавшего множественные осколочные ранения, закрытые переломы, ранения ног и перелом лицевой кости.