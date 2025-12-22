Названа предварительная причина взрыва машины на парковке в Москве Причиной взрыва машины на парковке в Москве могло стать сработавшее СВУ

Причиной взрыва легкового автомобиля марки Kia Sorento на парковке на Ясеневой улице в Москве, предварительно, стало сработавшее СВУ, сообщает НТВ. Инцидент произошел 22 декабря около 6:50 мск, когда водитель сел в машину. По словам очевидцев, переднюю часть авто разнесло взрывом.

Водитель в момент ЧП был в салоне легковушки. Он выжил, но оказался заблокирован в машине и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии: получил раны, контузию и почти ничего не слышит. По информации Telegram-канала Mash, к месту взрыва прибыла супруга пострадавшего.

Согласно одной из версий, СВУ было заложено под днищем авто и взорвалось через несколько секунд после того, как машина начала движение. На месте работают сотрудники экстренных служб, они устанавливают точную причину произошедшего.

