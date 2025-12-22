Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 08:14

Названа предварительная причина взрыва машины на парковке в Москве

Причиной взрыва машины на парковке в Москве могло стать сработавшее СВУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Причиной взрыва легкового автомобиля марки Kia Sorento на парковке на Ясеневой улице в Москве, предварительно, стало сработавшее СВУ, сообщает НТВ. Инцидент произошел 22 декабря около 6:50 мск, когда водитель сел в машину. По словам очевидцев, переднюю часть авто разнесло взрывом.

Водитель в момент ЧП был в салоне легковушки. Он выжил, но оказался заблокирован в машине и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии: получил раны, контузию и почти ничего не слышит. По информации Telegram-канала Mash, к месту взрыва прибыла супруга пострадавшего.

Согласно одной из версий, СВУ было заложено под днищем авто и взорвалось через несколько секунд после того, как машина начала движение. На месте работают сотрудники экстренных служб, они устанавливают точную причину произошедшего.

Ранее сообщалось, что взрыв, прогремевший в Банном переулке в микрорайоне Сходня в Химках, предварительно, спровоцировало неосторожное обращение с опасным предметом бытового назначения. Двое подростков получили ранения, один из них скончался на месте. Также оказалась ранена проходившая мимо женщина.

Москва
взрывы
автомобили
СВУ
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стоимость платины побила рекорд 17-летней давности
Стоимость золота и серебра достигла исторического максимума
В ДНР поймали членов ОПГ с доходом более 18 млн рублей
Электричка загорелась в Подмосковье
Раскрыто имя водителя иномарки, взорвавшейся на юге Москвы
Новый вкус привычного винегрета: секрет в соленых грибочках
Появились новые данные о пострадавшем при взрыве авто в Москве
В Москве после взрыва автомобиля на парковке возбудили уголовное дело
Появились новые подробности мощного взрыва, который искорежил авто в Москве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 декабря
Названа предварительная причина взрыва машины на парковке в Москве
Правила игры в Тайного Санту: как организовать и выбрать подарок
Россиянам объяснили, как срубить елку к Новому году и не нарваться на штраф
Стало известно, какую сумму собрал фильм «Аватар-3» с начала проката
«Сокрушили Европу»: Орбан вынес вердикт санкционной политике против России
Нарколог назвал главные причины ухода в запой
Фетисов назвал тройку лучших спортсменов России 2025 года
«Слепые» расчеты ПВО, новая тактика ВС РФ: новости СВО к утру 22 декабря
Москвичи проснулись ранним утром от взрыва во дворе
Пяти жильцам потребовалась помощь медиков после пожара на Ямале
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.