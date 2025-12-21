Полиция Подмосковья назвала предварительную версию взрыва в Химках МВД: трагедию в Химках вызвало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом

Взрыв, прогремевший в Банном переулке в микрорайоне Сходня в Химках, предварительно, спровоцировало неосторожное обращение с опасным предметом бытового назначения, сообщила пресс-служба МВД Московской области. Сотрудники полиции до сих пор работают на месте, выясняя все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Химках в Банном переулке, по предварительным данным, двое подростков получили ранения при детонации неустановленного предмета. Один из них скончался на месте. Также оказалась ранена проходившая мимо женщина. На месте происшествия работают экстренные службы.

Погибший в результате взрыва в Химках подросток шел домой после встречи диггеров. Молодой человек положил в портфель активированную бомбу, которую ранее не успел взорвать. На месте происшествия находились более 50 человек. По их словам, взрыв случился неожиданно, сначала появился густой дым, а затем — запах гари.