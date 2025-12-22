В Москве после взрыва автомобиля на парковке возбудили уголовное дело Следком возбудил уголовное дело после взрыва Kia Sorento в Москве

Уголовное дело возбудили после взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на Ясеневой улице в Москве, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу. Сейчас место происшествия осматривают следователи и криминалисты. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

В связи с инцидентом, произошедшим на улице Ясеневой в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал один человек, следственными органами <...> возбуждено уголовное дело, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что причиной взрыва, предварительно, стало сработавшее СВУ. Инцидент произошел 22 декабря около 6:50 мск, когда водитель сел в машину. Он выжил, его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Медики диагностировали у мужчины множественные осколочные ранения, закрытые переломы, ранения ног и перелом лицевой кости.

До этого стало известно о гибели подростка при взрыве в Химках в Московской области. Еще один юноша пострадал. Трагедия произошла в Банном переулке из-за детонации неустановленного предмета. Выживший школьник рассказал, что он с другом просто шел по улице, когда под ногами что-то сдетонировало.