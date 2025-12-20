Новый год-2026
Выживший при взрыве в Химках подросток рассказал, что произошло

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Выживший при взрыве в Химках подросток рассказал, что он с другом просто шел по улице, когда под ногами что-то сдетонировало, сообщает Telegram-канал Mash. Причину этого он не знает.

Как сообщает канал, товарищ выжившего мог пнуть самодельное взрывное устройство. Также при взрыве пострадала проходившая мимо женщина.

Трагедия произошла 20 декабря в Банном переулке. По предварительным данным, молодые люди получили ранения при детонации неустановленного предмета. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Луганске при взрыве заминированной музыкальной колонки пострадали два человека. Она взорвалась, когда мужчина пнул ее. По информации местных Telegram-каналов, из колонки раздавалась песня украинской группы «Океан Эльзы». Обоих пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу. Позже пнувший заминированную музыкальную колонку житель Луганска скончался.

Также сообщалось, что в приграничных районах Курской области россияне начали находить кошельки, начиненные взрывчатыми веществами. Самодельные взрывные устройства чаще всего находят в местах, где собирается много людей.

Выживший при взрыве в Химках подросток рассказал, что произошло
