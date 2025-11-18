Россияне стали находить заминированные кошельки

В приграничных районах Курской области россияне начали находить кошельки, начиненные взрывчатыми веществами, передает Telegram-канал Mash. Самодельные взрывные устройства чаще всего находят в местах, где собирается много людей.

Есть предположение, что эти предметы распространяются с помощью дронов. Также есть вероятность, что это делают местные жители, которые страдают от наркотической зависимости. По информации канала, им платят за эту работу минимальное вознаграждение.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что инцидент с заминированной купюрой в Красногорске, из-за которой мальчик лишился пальцев, мог быть организован Украиной. Он отметил, что такие методы, направленные на гражданское население, активно используются противником. Журавлев также подчеркнул, что вдоль российских границ разбрасывают мины-лепестки, чтобы жертвами становились обычные люди.

До этого в Кашмире на территории полицейского участка произошел взрыв конфискованных взрывчатых веществ. По меньшей мере девять человек погибли, еще 32 получили ранения. Инцидент случился, когда группа судебно-медицинских экспертов и полицейских изучала взрывчатое вещество.