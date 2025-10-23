В российском регионе от взрыва колонки пострадали два человека В Луганске при взрыве заминированной колонки пострадали два человека

В Луганске при взрыве заминированной музыкальной колонки пострадали два человека, сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе». Отмечается, что один из пострадавших пнул предмет и тот сдетонировал. Раненых госпитализировали.

Мужчина с травматической ампутацией нижней конечности бригадой скорой помощи доставлен в республиканскую клиническую больницу. Еще одна пострадавшая — женщина. Ее состояние оценивается как средней тяжести. Раненые уже в операционной, — сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале правительства ЛНР.

Ранее сапер 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Блага сообщал, что украинские военные применяют тактику тотального минирования на освобожденных территориях. По его словам, при разминировании жилых домов в Сосновке военнослужащие нередко обнаруживают взрывные устройства, замаскированные под бытовые предметы. Целью таких действий является нанесение максимальных потерь гражданскому населению и военнослужащим после возвращения людей в свои жилища.