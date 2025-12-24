Новый год-2026
24 декабря 2025 в 06:29

В московской клинике рассказали об ЭКО со спермой Павла Дурова

В Москве женщинам бесплатно сделают ЭКО со спермой Дурова

Женщины могут бесплатно сделать ЭКО со спермой основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, сообщили РИА Новости в московской клинике «АльтраВита». Там уточнили, что программу лично оплачивает основатель Telegram.

Знаете, да, сперма действительно Павла Дурова, — рассказала сотрудница клиники.

Ранее Дуров заявил, что для поддержания здоровья необходимо обеспечить себе полноценный ночной сон, который длится не менее восьми часов. Также нужно отказаться от употребления алкоголя, курения и медикаментов. Поводом стал вопрос от пользовательницы соцсети о том, в чем секрет людей, которые редко болеют.

Тем временем Павел Дуров предложил оплатить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) женщинам, которые хотят родить от него ребенка. По данным издания, программа реализуется совместно с одной из клиник в Москве. Бывший врач медицинского учреждения рассказал, что для потенциальных участниц программы установлен ряд критериев. В частности, они должны быть не старше 37 лет и не замужем. При этом используется донорский биоматериал самого Дурова.

