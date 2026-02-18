Зимняя Олимпиада — 2026
«Грустное зрелище»: известный адвокат раскритиковал Олимпиаду без России

Адвокат Астахов: ОИ превратились в грустное зрелище без спортсменов из России

Фото: IMAGO/Andre Weening/imago-images.de/Global Look Press
Олимпийские игры утратили свою зрелищность и вызывают лишь грустные эмоции из-за отсутствия на нем российских атлетов, заявил в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» заслуженный юрист РФ адвокат Павел Астахов. По его словам, в соревнованиях по фигурному катанию спортсмены демонстрируют непривычно большое количество падений.

Поздно ночью посмотрел Олимпиаду. Честно скажу, настолько грустное зрелище. Уровень без наших спортсменов — я смотрю, удивляюсь. Фигуристы без конца падают, им какие-то баллы ставят, плюсы, плюсы, плюсы, — сказал юрист.

Астахов также провел историческую параллель. По его мнению, никогда бы не допустили до участия в соревнованиях спортсменов из Соединенных Штатов, если бы в отношении этой страны применили санкции, аналогичные тем, что введены против России. При этом он напомнил, что именно США на протяжении всего XX и начала XXI века вели многочисленные вооруженные конфликты и регулярно вмешивались во внутренние дела суверенных государств.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что выступления фигуристов, принявших решение выступать за другие страны, на Олимпиаде в Милане служат подтверждением высокого уровня отечественной школы фигурного катания. Она выразила недоумение по поводу негатива, который обрушивается на спортсменов, представляющих на соревнованиях иные государства.

