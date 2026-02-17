«Делает честь»: Тарасова о сменивших спортивное гражданство фигуристах

Результаты сменивших спортивное гражданство фигуристов на Олимпиаде в Милане делают честь российской школе, заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. В разговоре с НСН она подчеркнула, что не понимает хейта в сторону тех, кто выступает за другие страны.

Это делает честь нашей школе фигурного катания, так же как и то, что тренерский корпус всего мира состоит наполовину из русских тренеров. Мы просто знаем этих ребят. Конечно, хорошо, что они прорвались и работают, катаются, — рассказала Тарасова.

Тренер подчеркнула, что профессиональный путь спортсменов очень короткий. По ее словам, спортсменам важно развивать карьеру, даже если это потребует смены гражданства.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, что любой человек имеет право воспользоваться предложенными возможностями. Комментируя смену спортивного гражданства некоторыми участниками Олимпиады, парламентарий отметила, что у российских атлетов в большинстве случаев не было другого выбора.