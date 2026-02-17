Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 13:18

«Делает честь»: Тарасова о сменивших спортивное гражданство фигуристах

Тарасова: результаты сменивших спортивное гражданство россиян делают честь РФ

Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Результаты сменивших спортивное гражданство фигуристов на Олимпиаде в Милане делают честь российской школе, заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. В разговоре с НСН она подчеркнула, что не понимает хейта в сторону тех, кто выступает за другие страны.

Это делает честь нашей школе фигурного катания, так же как и то, что тренерский корпус всего мира состоит наполовину из русских тренеров. Мы просто знаем этих ребят. Конечно, хорошо, что они прорвались и работают, катаются, — рассказала Тарасова.

Тренер подчеркнула, что профессиональный путь спортсменов очень короткий. По ее словам, спортсменам важно развивать карьеру, даже если это потребует смены гражданства.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, что любой человек имеет право воспользоваться предложенными возможностями. Комментируя смену спортивного гражданства некоторыми участниками Олимпиады, парламентарий отметила, что у российских атлетов в большинстве случаев не было другого выбора.

гражданства
Олимпиада
тренеры
медали
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Госдума сняла с рассмотрения вопрос об НДС на иностранные товары
Макрона засняли на пробежке в Индии
Раскрыто, сколько семей участников СВО получили гумпомощь в 2025 году
Стало известно, кто требует снесения построек Киркорова и его соседей
Милонов дал совет сыну актрисы Васильевой после скандального видео с женой
Сон без перегрева: какие материалы лучше работают круглый год
Адвокат экс-продюсера «Ласкового мая» не явился на заседание по апелляциям
Самая красивая спортсменка ОИ-2026 показала бюстгальтер и получила $1 млн
Психолог поделилась способами снизить тревогу перед родами
Путин напомнил губернаторам о шефстве над семьями бойцов СВО
Звездный состав «Крестного отца» выразил соболезнования семье Дюваля
Анна Asti раскрыла причину отъезда из России
Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ
Стало известно о росте промышленного производства в Подмосковье
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 17 февраля, фото, видео
Студенческие семьи в Петербурге получат выплаты при рождении ребенка
Предприниматель дала советы, как начать вести активный образ жизни
Политолог ответил, зачем министр армии США приехал на переговоры в Женеву
Названы предпринимаемые государством меры для защиты от мошенников
Иран пригрозил перекрыть доступ к главной «нефтяной бочке» мира
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.